Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Площадь пожара на заводе в Калуге достигла 700 квадратных метров
Территория, охваченная огнем на бывшем автомобильном предприятии Volkswagen в Калуге, расширилась до 700 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Изначально возгорание возникло в цехе по переработке пенопласта на площади 300 метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Персонал завода был эвакуирован.
Прокуратура Калуги организовала проверку по факту возгорания в складском помещении ООО «АГК». Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия на промышленном объекте.
Напомним, пожар начался на территории бывшего предприятия Volkswagen в Калуге.