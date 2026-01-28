Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начался пожар
Возгорание произошло на территории бывшего предприятия Volkswagen в Калуге, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Пожарные расчеты прибыли на улицу Автомобильную, 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по этому адресу расположен завод АГР (AGR Automotive Group, бывший завод Volkswagen в Калуге).
Напомним, в ночь на 1 января в населенном пункте Людиново в Калужской области после удара беспилотника загорелось промышленное предприятие.