Приезжий разгромил музей и аквариум в центре Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сигнал тревоги поступил ранним утром из охраняемого культурного учреждения на Никитском бульваре, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Правоохранители задержали мужчину, который незаконно проник в помещение. Им оказался 24-летний гость столицы, он разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания. Там он разбил аквариум и повредил несколько дверей.

Задержанный заявил правоохранителям, что не помнит обстоятельств случившегося, однако свою вину полностью признал. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отдел полиции.

В декабре 2025 года неизвестный проник в храм Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы в городе Кимры в Тверской области и сломал часть имущества.