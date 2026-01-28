Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Рособрнадзор объявил о поэтапном переходе на отечественное ПО пунктов ЕГЭ
Рособрнадзор: Переход на отечественное ПО пунктов ЕГЭ начнется поэтапно
С 2026 года отдельные пункты проведения ЕГЭ начнут переходить на российскую операционную систему Linux, что повысит уровень информационной безопасности экзаменов, сообщили в Рособрнадзоре.
Переход на отечественное программное обеспечение при проведении ЕГЭ стартует поэтапно с 2026 года, сообщается на сайте Рособрнадзора.
Первые экзаменационные пункты начнут использовать российскую операционную систему Linux уже через два года, а полный переход планируется завершить к 2027 году.
«Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов», – отметил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.
По его словам, использование отечественного ПО позволит оптимизировать передачу и обработку экзаменационных материалов.
Работа над внедрением российской операционной системы ведется с 2023 года, а тестирование решения уже проходило во время тренировочных мероприятий в отдельных пунктах проведения экзамена. Сейчас отечественное программное обеспечение тестируют на всероссийском тренировочном мероприятии, впервые проходящем в этом году.
В этом году увеличено и количество подобных тренировочных мероприятий, чтобы обеспечить готовность техники и специалистов к переходу. Регионы и пункты, которые полностью покажут готовность, смогут использовать Linux уже при проведении ЕГЭ в 2026 году.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что система ЕГЭ была заимствована с Запада, он предложил отказаться от ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам.
В то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.
В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.