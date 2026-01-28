Рособрнадзор объявил о поэтапном переходе на отечественное ПО пунктов ЕГЭ

Рособрнадзор: Переход на отечественное ПО пунктов ЕГЭ начнется поэтапно

Tекст: Вера Басилая

Переход на отечественное программное обеспечение при проведении ЕГЭ стартует поэтапно с 2026 года, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Первые экзаменационные пункты начнут использовать российскую операционную систему Linux уже через два года, а полный переход планируется завершить к 2027 году.

«Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов», – отметил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.

По его словам, использование отечественного ПО позволит оптимизировать передачу и обработку экзаменационных материалов.

Работа над внедрением российской операционной системы ведется с 2023 года, а тестирование решения уже проходило во время тренировочных мероприятий в отдельных пунктах проведения экзамена. Сейчас отечественное программное обеспечение тестируют на всероссийском тренировочном мероприятии, впервые проходящем в этом году.

В этом году увеличено и количество подобных тренировочных мероприятий, чтобы обеспечить готовность техники и специалистов к переходу. Регионы и пункты, которые полностью покажут готовность, смогут использовать Linux уже при проведении ЕГЭ в 2026 году.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что система ЕГЭ была заимствована с Запада, он предложил отказаться от ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам.

В то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.