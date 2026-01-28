МИД Украины вызвал посла Венгрии

Сийярто: МИД Украины вызвал венгерского посла

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не удивлены. Ни этим фактом, ни тем, что они сказали», – написал он на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской), передает ТАСС.

Сийярто уточнил, что украинская сторона выразила недовольство тем, что венгерский народ в национальной петиции выразит свое мнение относительно намерения Брюсселя и Киева использовать венгерские средства на функционирование и вооружение Украины. По его словам, Киев не объяснил, почему за последние дни звучали оскорбления в адрес венгерских властей, включая премьер-министра Виктора Орбана, и почему министр Андрей Сибига упомянул о «гитлеризации».

Глава венгерского МИД считает, что подобные заявления со стороны Украины делаются с целью давления на Венгрию в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. По его мнению, Киев заинтересован в смене венгерского правительства, препятствующего вступлению Украины в Евросоюз, и поддерживает оппозиционную партию «Тиса».

Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена защищать свой суверенитет и не позволит Киеву влиять на исход выборов. «Мы понимаем, что украинцы хотят победы партии «Тиса», но только венгерский народ может решать будущее Венгрии, а также вопрос мира или войны», – заявил он.

Ранее Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.