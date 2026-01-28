Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
МИД Украины вызвал посла Венгрии
Сийярто: МИД Украины вызвал венгерского посла
Министерство иностранных дел Украины вызвало венгерского посла в Киеве для выражения протеста против призывов Будапешта прекратить финансирование Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не удивлены. Ни этим фактом, ни тем, что они сказали», – написал он на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской), передает ТАСС.
Сийярто уточнил, что украинская сторона выразила недовольство тем, что венгерский народ в национальной петиции выразит свое мнение относительно намерения Брюсселя и Киева использовать венгерские средства на функционирование и вооружение Украины. По его словам, Киев не объяснил, почему за последние дни звучали оскорбления в адрес венгерских властей, включая премьер-министра Виктора Орбана, и почему министр Андрей Сибига упомянул о «гитлеризации».
Глава венгерского МИД считает, что подобные заявления со стороны Украины делаются с целью давления на Венгрию в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. По его мнению, Киев заинтересован в смене венгерского правительства, препятствующего вступлению Украины в Евросоюз, и поддерживает оппозиционную партию «Тиса».
Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена защищать свой суверенитет и не позволит Киеву влиять на исход выборов. «Мы понимаем, что украинцы хотят победы партии «Тиса», но только венгерский народ может решать будущее Венгрии, а также вопрос мира или войны», – заявил он.
Ранее Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.
Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ