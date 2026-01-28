  • Новость часаНа бывшем заводе Volkswagen в Калуге начался пожар
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    28 января 2026, 13:58 • Новости дня

    Песков отказался комментировать сообщения о возможной экстрадиции Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о переговорах между Москвой и новыми властями Сирии по поводу возможной экстрадиции Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы ведущихся переговорах между Москвой и новыми сирийскими властями по экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада, передает ТАСС.

    «Тему Асада мы никак не комментируем», – отметил Песков.

    Также представитель Кремля сообщил, что во время переговоров Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа будет затронут вопрос о присутствии российских военных в Сирии.

    Отвечая на вопросы о выводе российских военных с аэродрома Эль-Камышлы в Сирии, Песков пояснил, что эта тема находится в компетенции Минобороны России.

    Ранее Reuters сообщило, что российские военные начали покидать аэродром Эль-Камышлы в Сирии, а технику транспортируют на базу Хмеймим.

    Британские СМИ сообщали, что Асад поселился на Рублевке, он изучает русский язык и офтальмологию, а его дочь завершила обучение в МГИМО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа состоится в формате рабочего завтрака.

    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов

    Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов

    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    28 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Джигурда объяснил негативную реакцию на назначение Богомолова во МХАТ

    Джигурда назвал неуместным назначение Богомолова во МХАТ

    Джигурда объяснил негативную реакцию на назначение Богомолова во МХАТ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.

    По его мнению, управлять одним из главных театров страны должен человек, который глубоко понимает и уважает его традиции, передает Ura.ru. «На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», – подчеркнул актер.

    Джигурда согласен с теми, кто считает назначение Богомолова неудачным выбором. Он напомнил, что среди мхатовцев есть достойные кандидатуры, способные сохранить классическую позицию театра и при этом учитывать современные реалии. Он убежден, что можно найти руководителя, который лучше справится с этой задачей.

    Сравнивая нынешнюю ситуацию с назначением в прошлом Олега Ефремова, Джигурда отметил, что нельзя сопоставлять опыт «Современника» с творческими экспериментами Богомолова. Он признал за Богомоловым право на эксперименты в собственном театре, однако считает, что для МХАТа требуется иной подход.

    Актер также процитировал Сергея Есенина, говоря о стремлении соединить несоединимое, что, по его мнению, и делает Богомолов. Тем не менее Джигурда настаивает: «Я убежден, что назначение Кости надо признать не очень уместным».

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Бывший музыкант «Любэ» и сенатор Вайнберг решил покинуть Совет Федерации
    Бывший музыкант «Любэ» и сенатор Вайнберг решил покинуть Совет Федерации
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший участник группы «Любэ» и сенатор Александр Вайнберг, известный по совместному исполнению с Shaman песни «4 ноября», покидает Совет Федерации по собственному желанию.

    Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Аркадия Вайнберга, члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, пишет ТАСС. С инициативой выступил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

    По словам Тимченко, Аркадий Вайнберг лично подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, и этот вопрос был включен в повестку пленарного заседания после обсуждения на Совете палаты. «Он [Вайнберг] подал заявление [о досрочном прекращении полномочий], и сегодня Совет палаты его рассмотрел и включил вопрос на пленарное заседание о прекращении полномочий сенатора», – сообщил Тимченко.

    Полномочия сенатора Вайнберга должны были истечь в сентябре 2026 года. Тимченко подчеркнул, что прекращение работы в Совете Федерации – это сугубо личное решение Вайнберга.

    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    28 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала спецоперации в 2022 году удалось выяснить местонахождение и причины пропажи более 2 тыс. российских военнослужащих, среди которых были пленные и госпитализированные, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, взаимодействие с международными организациями позволило выработать алгоритм поиска и установить обстоятельства исчезновения.

    «Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тыс. из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», – цитирует её РИА «Новости».

    Омбудсмен подчеркнула, что приоритетом остается информирование семей военнослужащих о судьбе их родственников. Работа по установлению контактных данных и выяснению обстоятельств пропажи продолжается на постоянной основе.

    На прошлой неделе Москалькова посетила Женеву для обсуждения алгоритмов поиска с представителями международных структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных. Омбудсмен назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один. Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по новому обмену пленными.


    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    27 января 2026, 18:08 • Новости дня
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России

    Член ОП Голышенкова: Легализация онлайн-казино позволит вернуть денежные потоки из-за рубежа в Россию

    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    @ Algi Febri Sugita/ZUMA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Запрет онлайн-казино не решил проблему азартных игр, а лишь загнал ее в неконтролируемую серую зону. Он не остановил игроков, но привел к росту нелегальных площадок, утечке средств за рубеж и отсутствию эффективной профилактики лудомании. Поэтому легализация казино в интернете под жестким госконтролем – логичный шаг, заявила газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова, комментируя соответствующую идею Минфина.

    В Министерстве финансов предложили легализовать онлайн-казино. Согласно идее, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Таким образом государство сможет получать 100 млрд рублей в год. Администрировать новый налог планируется через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

    «Предложение о создании государственного или квазигосударственного оператора с высокими отчислениями в бюджет (30% и более) является, по сути, признанием провала политики полного запрета онлайн-казино, действующей с 2006 года. Запрет привел не к искоренению, а к масштабной миграции этого рынка в теневой, неконтролируемый сегмент. Десятки тысяч россиян ежедневно играют на зарубежных и нелегальных площадках, что создает три ключевые проблемы: отток капитала за рубеж, полное отсутствие защиты прав российских игроков и невозможность профилактики зависимости», – говорит Голышенкова.

    С этой точки зрения, продолжает собеседница, легализация под жестким государственным контролем – логичный шаг. Он позволит вернуть денежные потоки в правовое поле России и направлять значительные средства (те самые 30%и более от выручки) на социально значимые цели, включая поддержку спорта, культуры и, что критически важно, на финансирование программ по лечению и профилактике игровой зависимости (лудомании или игромании). Эта мера будет способствовать и ослаблению нелегального рынка, став легальной, но строго регулируемой альтернативой, а также позволит ограничить рекламу, ввести обязательную верификацию и системы ответственной игры, контролировать честность игрового процесса.

    Однако легализация сама по себе не панацея, предупреждает член ОП. Это должен быть лишь один элемент комплексной стратегии, которая обязательно должна включать жесткое и неотвратимое преследование нелегальных операторов, блокировку их платежей и рекламы. Без этого легальный оператор просто станет еще одним игроком на огромном черном рынке.

    «При этом нельзя не обратить внимание на колоссальные социальные риски для нашего общества. Именно здесь кроется главная опасность и предмет нашего самого пристального внимания. Легализация не должна превратиться в «зеленый свет» для популяризации азартных игр. Напротив, государство, становясь участником этого рынка, берет на себя колоссальную моральную и социальную ответственность», – подчеркивает эксперт.

    По ее словам, чтобы не допустить роста лудомании, легализация должна быть обставлена самыми жесткими в мире защитными механизмам. Во-первых, необходим полный запрет любой рекламы и продвижения азартных игр, кроме информации о самом легальном операторе и правилах ответственной игры. Во-вторых, должна быть обязательная, углубленная идентификация с привязкой к системе «Госуслуги» и установлением жестких лимитов на депозиты и потери в сутки, неделю и месяц для каждого игрока.

    Также, считает Голышенкова, следует внедрить «умные» системы анализа поведения, которые будут обязаны при первых признаках формирования зависимости (учащение игр, рост ставок) направлять предупреждения, а затем – в принудительном порядке ограничивать доступ к игре и предлагать психологическую помощь. В-четвертых, значительную долю доходов (не менее 50% от всех поступлений) следует направить на создание и развитие государственной сети бесплатной помощи лудоманам и их семьям, на масштабные просветительские кампании об опасности игровой зависимости, особенно среди молодежи.

    «Что касается проблематики возможного спонсирования ВСУ путем направления им части доходов нелегальных казино, то, безусловно, нелегальные онлайн-казино, работающие на россиян, и украинские мошеннические колл-центры – это явления одного порядка, две стороны одной медали криминального бизнеса, паразитирующего на гражданах. Их объединяет общая цель – незаконное изъятие денег у населения. Они базируются вне правового поля России, часто в офшорных зонах или на территориях, недружественных нашей стране, а российское законодательство и надзорные органы не имеют к ним реального доступа», – объясняет Голышенкова.

    Конечные владельцы таких ресурсов и получатели прибыли скрыты, а деньги уходят в «черную дыру» международных финансовых схем, продолжает она. Помимо прямого ущерба гражданам в виде финансовых потерь, долгов, разрушения семей, эти структуры наносят ущерб национальной безопасности России. Их прибыль абсолютно непрозрачна и может быть направлена куда угодно – в том числе на финансирование деятельности, направленной против нашей страны, включая поддержку ВСУ.

    «Легальный государственный оператор – это полная противоположность этой криминальной схеме. Все финансовые потоки проходят через российскую банковскую систему и находятся под контролем Росфинмониторинга и ФНС. Значительная часть выручки будет в принудительном порядке направляться в российский бюджет. Эти средства могут быть целевым образом использованы на социальные программы, здравоохранение, поддержку наших военнослужащих и их семей – то есть на укрепление суверенитета и социальной стабильности России», – рассказывает эксперт.

    При этом сам оператор будет находиться в российской юрисдикции, его владельцы и руководство будут известны и нести ответственность по законам Российской Федерации, отмечает собеседница. Каждый рубль, пришедший в легальное казино, – это рубль, изъятый из оборота нелегального рынка, чьи владельцы могут быть кем угодно.

    Она обращает внимание на то, что легализация – это не только фискальная мера. Это вопрос национальной безопасности и экономического суверенитета. «Пока существует огромный нелегальный рынок, мы, по сути, миримся с тем, что средства наших граждан могут работать против интересов России. Легализация под жестким государственным контролем позволяет перекрыть этот канал, вернуть деньги в правовое поле и перенаправить их на общественно полезные цели», – отмечает член ОП.

    «Представляется, что предложение Минфина – это попытка перевести проблему из плоскости нерешаемого запрета в плоскость жесткого контроля. Подход может быть правильным только в том случае, если приоритетом станет не пополнение бюджета, а защита граждан. Легализация должна быть максимально некоммерческой, технически сложной для доступа и сопровождаться беспрецедентными социальными гарантиями. Общественная палата РФ готова взять на себя роль строгого общественного контролера за этим процессом, чтобы любые решения в этой сфере принимались, прежде всего, исходя из сохранения здоровья и благополучия наших граждан», – заключила Голышенкова.

    Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин посчитал идею Минфина легализовать казино в интернете для пополнения бюджета порочным и безжалостным шагом, который приведет к трагедиям и разорению семей. Он также сравнил инициативу с легализацией проституции и наркомании, как это уже сделали некоторые страны.

    А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для начала в России необходимо решить базовые вопросы здравоохранения, доходов и образования. До тех пор, пока они не будут устранены, легализация азартного бизнеса в России преждевременна и социально опасна.

    27 января 2026, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

    Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

    Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

    Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

    Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

    Ранее в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    28 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    27 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле на трехсотметровой аллее Пискаревского кладбища.

    Именно здесь похоронен его брат Виктор, который умер от голода в возрасте двух лет в период блокады Ленинграда, передает ТАСС.

    Глава государства пришел к мемориалу с непокрытой головой, несмотря на морозную и сырую погоду. На пальто президента была приколота оливково-зеленая лента медали за оборону Ленинграда – традиционный символ памяти в эти дни в Петербурге.

    Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

