Число вакансий курьеров на полную ставку впервые уменьшилось
Впервые за последние годы число предложений для курьеров с полной занятостью уменьшилось, а популярность гибкого графика продолжает расти.
Количество вакансий для курьеров на полную ставку впервые уменьшилось в 2025 году, следует из данных сервиса HeadHunter. Снижение составило 2,1%, что привело к показателю 69,2 тыс. открытых позиций. В то же время предложения по частичной занятости увеличились на 36,8% и достигли 127,5 тыс., передает «Коммерсант».
Гибкий график особенно привлекателен для соискателей, которые хотят совмещать работу с учебой или другой деятельностью. Бизнесу это также выгодно, так как позволяет оптимизировать загрузку сотрудников в часы пикового спроса.
Генеральный директор Grow Food Даниэль Гальпер заявил: «Частичная занятость привлекательна не только для исполнителей, но и для самого бизнеса». Эксперты подчеркивают, что несмотря на рост гибких предложений, профессия курьера сохраняет дефицит. Она остается в числе 15 самых дефицитных специальностей из-за низкой привлекательности для россиян и сокращения числа мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что в России насчитывается почти 28 вакансий на одного безработного с рабочей профессией. В Москве отмечают дефицит 500 тыс. работников.