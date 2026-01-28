Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила особое внимание на проблемы «Почты России», особенно остро стоящие в сельских отделениях.
Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что ситуация достигла такого уровня, что «нельзя эту ситуацию дальше отпускать», иначе сотрудники вскоре начнут массово увольняться, передает ТАСС.
Матвиенко в своей речи отметила, что зарплаты сотрудников остаются низкими, а условия труда неудовлетворительны, особенно в отделениях на селе и в малых городах. Она подчеркнула: «Сколько можно жевать эту тему? <…> Ну так нельзя, ну невозможно. <…> Иначе скоро все там разбегутся».
Первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов рассказал о существовании системных проблем в работе «Почты России», которые требуют безотлагательных решений. Матвиенко также сообщила, что обратилась к вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву с просьбой заняться этим вопросом.
В декабре сообщалось, что за последние 11 месяцев текучесть кадров в «Почте России» составила 32,9%, это один из самых низких показателей в отрасли.