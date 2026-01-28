Канада усилила проверку виз для футбольных болельщиков перед ЧМ-2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады приняло решение усилить контроль при рассмотрении заявлений на визы для посещения Чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет РИА «Новости».

Газета Globe and Mail отмечает, что ведомство тщательно проверяет болельщиков, планирующих приехать на турнир, чтобы предотвратить возможные попытки остаться в стране и подать прошение о убежище после окончания соревнований.

В публикации подчеркивается, что даже наличие билета на матчи не гарантирует получение визы или разрешения на въезд в Канаду, если у властей возникнут подозрения, что туристы не намерены возвращаться на родину.

Представитель министерства Изабель Дюбуа заявила: «Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства будет внимательно следить за возможными просьбами о предоставлении убежища, которые связаны с мероприятиями FIFA ... Такие мероприятия, как чемпионаты FIFA, не являются способом для получения убежища».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые будут участвовать 48 национальных команд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады начали требовать от мужчин-мигрантов с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским минобороны.

Ранее украинским беженцам в Канаде разрешали получать визы по ускоренной процедуре и оставаться в стране до трех лет.