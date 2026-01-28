  • Новость часаОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    Каллас призвала к перестройке обороны Европы
    Богомолов ответил на критику из-за назначения ректором Школы-студии МХАТ
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    ОАК и HAL подписали соглашение о выпуске SJ-100 в Индии
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    Греф заявил о сохранении сберкнижек до последнего клиента
    В Калуге горел бывший завод Volkswagen
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 14:33 • Новости дня

    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    Комментарии (7)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Комментарии (5)
    25 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году
    Зеленский заявил о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина «полностью технически» будет готова к вступлению в Евросоюз в 2027 году, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким Зеленский заявил: «Мы хотим 2027 год [вступление в ЕС], когда Украина будет готова», – передает РИА «Новости».

    По его словам, «технически» Украина сможет завершить открытие всех необходимых «кластеров» уже в первом полугодии 2026 года, а в 2027 году окажется «полностью технически готова».

    «Мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы все стороны придерживались договоренностей», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран ЕС дорожную карту развития Украины, в которой предусматривается ускоренное вступление страны в Евросоюз к 2027 году.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    Комментарии (4766)
    26 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Как сообщила Позднякова, первым под удар стихии попадет запад Подмосковья, затем западные районы города, а позднее снег распространится на всю столицу, передает РИА «Новости».

    Позднякова отметила: «Москва у нас очень большая по территории, и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 – 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 – 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа».

    По ее словам, сначала снег будет идти несильно, но к утру его интенсивность заметно возрастет. После двух-трех часов ночи снегопад перейдет в разряд сильных и затронет все районы города.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 16:36 • Новости дня
    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 26 января в Петербурге ожидается похолодание до минус 20 градусов, в связи с чем введен «желтый» уровень погодной опасности.

    В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов, передает РИА «Новости». Как уточняет пресс-служба администрации губернатора, по информации Росгидрометцентра, предупреждение действует с полуночи до 10 утра 26 января.

    В отдельных районах города ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Власти рекомендуют жителям быть особенно внимательными в этот период и теплее одеваться, чтобы избежать обморожений и переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр РФ прогнозировал усиление мороза в Московском регионе до минус 28 градусов предстоящей ночью.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Уровень погодной опасности в Москве из-за предстоящего снегопада повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, с 27 по 29 января в столице ожидается продолжительный и местами очень сильный снег, гололедица, а также снежные заносы на дорогах.

    Представитель Гидрометцентра уточнил: «В период с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах, ночью 27 января в отдельных районах метель, уровень опасности – оранжевый». По его словам, этот уровень означает опасные метеоусловия с возможностью возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Ранее в Москве и области из-за надвигающегося снегопада объявляли желтый уровень погодной опасности, который сигнализирует о возможных рисках. В Подмосковье желтый уровень сохранится и будет действовать с ночи 27 января до полудня 29 января.

    Синоптики также отмечают, что уже предстоящей ночью в столице может выпасть до 15 см осадков, а сам снегопад, по прогнозам, продлится примерно двое с половиной суток. Власти и экстренные службы призывают жителей города быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 22:04 • Новости дня
    Вылеты из аэропорта Вашингтона отменили на неопределенное время из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне на неопределенное время остановлены все вылеты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воздушном хабе.

    Отвечая на вопрос о сроках возобновления рейсов, представительница одной из авиакомпаний заявила: «Пока точно никто не знает». По предварительным данным, частичное восстановление вылетов возможно только в понедельник, передает РИА «Новости».

    Согласно табло аэропорта, все рейсы на воскресенье были аннулированы, включая прилеты и вылеты. Единственный рейс из Далласа, штат Техас, который должен был прибыть в воскресенье, перенесен на утро понедельника. Внутри терминала наблюдается минимальное количество пассажиров, все самолеты остаются на стоянках.

    Ранее на официальном сайте аэропорта сообщалось, что причиной массовой отмены рейсов стала непогода. В заявлении отмечалось, что «ожидается, что погодные условия останутся опасными большую часть дня».

    Музеи и зоопарк города Вашингтон также закрылись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США сильный снежный шторм стал причиной отмены около 12 тыс. авиарейсов и массовых перебоев с электроснабжением в нескольких штатах. Более 750 тыс. домов остались без электричества.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 06:31 • Новости дня
    Вучич предрек «принудительные изменения в процедурах» ЕС ради Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Вступление Украины в Евросоюз может стать частью украинского урегулирования, но с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Сейчас вам сообщаю, что сам где-то слышал, а я бы вам этого не сказал, если бы не было правдой», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

    На заседании правительства Вучич сообщил, что, по имеющейся у него информации, часть мирного плана между Россией и Украиной включает обязательство о вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года. По словам Вучича, план предусматривает, что не только Россия и Украина, но и значительная часть международного сообщества «будет связана обязательствами».

    «Украина должна стать членом, с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, вопреки правилам», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул необходимость для Белграда учитывать национальные интересы Сербии в складывающейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС план ускоренного вступления Украины в Евросоюз к 2027 году. Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Якуб Брудзиньский счел маловероятным вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС

    Фицо заявил о риске нехватки газа после запрета ЕС на импорт газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий премьер Роберт Фицо выразил обеспокоенность тем, что после введения ЕС запрета на импорт российского газа интересы Словакии могут быть не учтены.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставщики нефти и газа из России всегда были для страны надежными партнерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТА3. По словам Фицо, «у нас всегда были корректные отношения с поставщиками нефти и газа из РФ, это были надежные поставщики, а сегодня мы должны надеяться на готовность западных стран направлять газ дальше на восток к нам, поскольку может возникнуть ситуация, что будет недостаток сырья, и потом мы будем спрашивать, будут ли крупные страны учитывать государственные интересы таких маленьких стран, как Словакия?».

    Фицо выступил с этим заявлением на пресс-конференции после того, как Совет ЕС в понедельник дал окончательное одобрение запрету на импорт российского газа. Новый пакет ограничений предусматривает постепенное прекращение поставок российского газа в страны Евросоюза.

    Премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что в новых условиях Словакия зависит от готовности западных стран обеспечить снабжение газом восточных партнеров. Фицо отметил, что в случае возможной нехватки сырья интересы маленьких стран, таких как Словакия, могут быть не в приоритете у крупных членов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все страны будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    Он добавил, что Словакия и Венгрия планируют отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года.

    Напомним, накануне Совет Евросоюза утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.


    Комментарии (0)
    Главное
    СК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца
    Роб Йеттен стал самым молодым премьером Нидерландов
    Орбан: Власти Украины перешли черту
    В Тбилиси предложили Майе Санду испытать на себе военную мощь России
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном бегстве сотрудников
    Стало известно местонахождение задержанных у военной базы в США россиянок
    Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Перейти в раздел

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации