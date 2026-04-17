Мишустин поставил задачи на будущее для российской медицины

Мишустин определил новые задачи развития российской системы здравоохранения

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветствие участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, передает РИА «Новости». Текст обращения зачитал глава профильного ведомства Михаил Мурашко.

В своем послании председатель правительства обозначил ключевые векторы развития медицинской сферы. «Сегодня перед нами стоят новые задачи. Ориентиры предстоящей работы определены президентом в Стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Важно усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, чтобы люди, страдающие ими, получали нужную терапию», – подчеркнул Мишустин.

Кроме того, премьер указал на необходимость активного внедрения передовых инновационных методик во врачебную практику. Он отметил важность формирования медицины здорового долголетия, которая позволит своевременно предупреждать риски возникновения различных патологий у пациентов.

Особое внимание глава кабмина уделил решению кадровых вопросов в отечественных больницах и поликлиниках, а также подготовке востребованных специалистов. В завершение он пожелал участникам заседания плодотворных дискуссий и выразил благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд.

