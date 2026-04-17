НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.0 комментариев
Мишустин определил новые задачи развития российской системы здравоохранения
Отечественному здравоохранению предстоит внедрять инновационные методики лечения и сфокусироваться на профилактике патологий для обеспечения здорового долголетия граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветствие участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, передает РИА «Новости». Текст обращения зачитал глава профильного ведомства Михаил Мурашко.
В своем послании председатель правительства обозначил ключевые векторы развития медицинской сферы. «Сегодня перед нами стоят новые задачи. Ориентиры предстоящей работы определены президентом в Стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Важно усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, чтобы люди, страдающие ими, получали нужную терапию», – подчеркнул Мишустин.
Кроме того, премьер указал на необходимость активного внедрения передовых инновационных методик во врачебную практику. Он отметил важность формирования медицины здорового долголетия, которая позволит своевременно предупреждать риски возникновения различных патологий у пациентов.
Особое внимание глава кабмина уделил решению кадровых вопросов в отечественных больницах и поликлиниках, а также подготовке востребованных специалистов. В завершение он пожелал участникам заседания плодотворных дискуссий и выразил благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд.
Ранее президент Владимир Путин отметил значимые успехи медицины и выстроенную систему поддержки СВО.
Владимир Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума.