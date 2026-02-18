Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.8 комментариев
Путин сообщил о совершенствовании системы оплаты труда медиков
Президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков, подчеркнув важность поддержки работников здравоохранения при открытии новых объектов в регионах.
Россия планирует продолжить работу по улучшению системы оплаты труда медицинских работников, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.
Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений, особенно первичного звена. «Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников», – заявил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.