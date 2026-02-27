Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.25 комментариев
Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину, однако призвала воздержаться от поспешных шагов в этом вопросе.
Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила о необходимости тщательно взвесить решение о направлении военных на Украину, передает РИА «Новости». Она отметила, что, как и ее предшественник, считает преждевременным давать однозначный ответ, поскольку требуется всесторонне оценить риски.
По словам Йешилгез-Зегериус, при рассмотрении этого вопроса главным приоритетом становятся жизни голландских мужчин и женщин. Министр подчеркнула, что принятие решения потребует учета множества факторов, включая наличие соответствующего мандата на проведение подобной операции.
Новый коалиционный кабинет Нидерландов под руководством премьера Роба Йеттена принес присягу королю Виллему-Александру в начале недели. Первое заседание нового правительства состоялось в пятницу.
В феврале командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм отмечал, что окончательное решение о возможной отправке войск на Украину будет принимать уже новое правительство после подписания мирного соглашения.
Формируемое правительство Нидерландов заложило в коалиционное соглашение выделение Украине более 3 млрд евро.
Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.
Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции».
Глава МИД Сергей Лавров назвал «коалицию желающих» «желающими выдавать себя за действительных».