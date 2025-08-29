Замглавы ЕК назвала реакцию ЕС на действия Израиля в Газе позорной

Замглавы ЕК Рибера назвала реакцию ЕС на действия Израиля в Газе позорной

Tекст: Вера Басилая

Реакция Евросоюза на события в секторе Газа оказалась недостаточной, заявила Тереса Рибера в интервью газете Financial Times, передает ТАСС.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии, необходимы конкретные шаги для воздействия на Израиль, чтобы изменить ситуацию с гуманитарным кризисом.

Рибера подчеркнула: «Нам нужно провести оценку, работать и бороться, чтобы добиться чего-то значимого, потому что время на исходе». Она заявила, что пока не удается добиться согласия большинства членов ЕС на принятие конкретных действий, назвав такую ситуацию позорной.

Она также отметила, что этот вопрос останется в истории, и призвала союз занять более решительную позицию. Среди стран, выступающих против давления на Израиль, названы Венгрия и Германия. Вопрос о разрыве ассоциации ЕС с Израилем Еврокомиссия не вынесла на рассмотрение.

Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe, аргументируя это нарушениями международного права и прав человека в секторе Газа.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года.

