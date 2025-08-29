  • Новость часаПолитолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    29 августа 2025, 11:51 • Новости дня

    Замглавы ЕК назвала реакцию ЕС на действия Израиля в Газе позорной

    Замглавы ЕК Рибера назвала реакцию ЕС на действия Израиля в Газе позорной

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз, столкнувшийся с разногласиями среди стран-членов, пока не смог выработать единую позицию по ужесточению давления на Израиль из-за ситуации в секторе Газа, заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера.

    Реакция Евросоюза на события в секторе Газа оказалась недостаточной, заявила Тереса Рибера в интервью газете Financial Times, передает ТАСС.

    По словам заместителя председателя Еврокомиссии, необходимы конкретные шаги для воздействия на Израиль, чтобы изменить ситуацию с гуманитарным кризисом.

    Рибера подчеркнула: «Нам нужно провести оценку, работать и бороться, чтобы добиться чего-то значимого, потому что время на исходе». Она заявила, что пока не удается добиться согласия большинства членов ЕС на принятие конкретных действий, назвав такую ситуацию позорной.

    Она также отметила, что этот вопрос останется в истории, и призвала союз занять более решительную позицию. Среди стран, выступающих против давления на Израиль, названы Венгрия и Германия. Вопрос о разрыве ассоциации ЕС с Израилем Еврокомиссия не вынесла на рассмотрение.

    Еврокомиссия 28 июля рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe, аргументируя это нарушениями международного права и прав человека в секторе Газа.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года.

    На Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что признание Палестины способствует росту антисемитизма.

    Напомним, израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    28 августа 2025, 01:41 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Операция по высадке израильского десанта началась через несколько часов после авиаударов по военным позициям в районе Аль-Кисва, сообщил сирийский военный источник телеканалу Al Jazeera.

    По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

    Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

    Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

    Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

    Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    26 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем

    Арагчи допустил возобновление военного конфликта между Ираном и Израилем

    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил возможность нового противостояния с Израилем, отметив полную готовность страны к любым сценариям.

    Иран допускает повторение вооруженного конфликта с Израилем, однако страна готова к любому развитию ситуации в регионе, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью изданию Asharq Al Awsat, передает ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил: «Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию».

    Арагчи подчеркнул, что Иран внимательно отслеживает обстановку вокруг Израиля и намерен защищать свои интересы и безопасность в случае эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии предоставления гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с Израилем может быть нарушено из-за недоверия к действиям израильской стороны после 12 дней конфликта.

    Посол Израиля в России сообщила, что Израиль рассмотрит возможность военной операции против Ирана, если появится угроза возобновления военных ядерных разработок.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    27 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Израильские истребители атаковали штаб сирийских войск под Дамаском

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу сирийских войск под Дамаском, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV. По данным источника, атака произошла в районе Эль-Кисва, располагающемся на западе Дамаска, где израильские самолеты выпустили по наземным целям не менее шести ракет.

    Удар был нанесен также по военному объекту, расположенному на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях сирийской столицы. О последствиях этой атаки информации не сообщается.

    Ранее, 26 августа, израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде Харджала, в результате чего погибли шестеро военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска.

    28 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Израиль атаковал Сану во время выступления лидера хуситов

    Военные Израиля нанесли удар по Сане в момент телеобращения

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные нанесли авиаудар по Сане, совпавший с прямой трансляцией обращения главы движения «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси.

    Операция по нанесению авиаудара по Сане, находящейся под контролем «Ансар Аллах», была проведена военными Израиля, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Masirah. По информации Al Yemen, в столице Йемена прозвучало несколько взрывов.

    Удар произошел в момент еженедельного телеобращения лидера движения хуситов Абдель Малека аль-Хуси, передаваемого по телеканалу. Подробности о последствиях атаки, а также сведения о возможных жертвах пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования йеменских хуситов заявили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по аэропорту в Тель-Авиве. Военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, после чего в нескольких районах страны прозвучали сирены тревоги. ВВС Израиля сообщили об успешном перехвате выпущенной из Йемена ракеты.

    26 августа 2025, 22:16 • Новости дня
    Макрон пригрозил Израилю изоляцией

    Макрон: Оккупация Газы усугубит изоляцию Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

    «Оккупация Газы, насильственное перемещение палестинцев, их доведение до голода, ненавистнические дегуманизирующие высказывания, аннексия Западного берега никогда не принесут Израилю победы», – приводит текст письма РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

    По его словам, продолжение нынешней политики грозит Израилю изоляцией и ставит под угрозу безопасность еврейских общин в разных странах.

    По мнению президента Франции, формирование демилитаризованного палестинского государства – сложная задача, но именно такой путь позволит Израилю наладить отношения с мусульманскими государствами и выйти из затяжного кризиса, а также улучшить свой моральный облик.

    Макрон также призвал Нетаньяху прекратить, как он выразился, «смертоносную и незаконную гонку», ведущую к постоянной войне в Газе, и отказаться от «незаконной и неоправданной реколонизации Западного берега».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинил президента Франции в разжигании антисемитизма. Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.

    28 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Армия Израиля атаковала ракетную установку и объекты «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные провели авиаудары по нескольким районам юга Ливана, поразив в том числе ракетную установку боевиков.

    Информация об ударах по военным объектам радикального движения появилась в заявлении армейской пресс-службы Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что удары были нанесены по ряду террористических объектов «Хезболлы», включая ракетную установку.

    Израильские военные заявили, что наличие таких объектов в этом районе нарушает договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенные ранее. Подчеркивается, что действия армии направлены против угроз национальной безопасности Израиля со стороны «Хезболлы».

    В заявлении подчеркивается, что удары были осуществлены в ответ на продолжающееся присутствие вооруженных формирований вблизи границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара израильского беспилотника на юге Ливана был ликвидирован командир спецназа шиитской группировки, а его автомобиль был уничтожен ракетами.

    Ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб заявил, что после устранения уязвимостей, выявленных в предыдущих столкновениях, «Хезболла» завершает укрепление своего военного потенциала с особым акцентом на скрытность от израильской разведки.

    Израильская авиация провела серию атак по объектам движения «Хезболла» в ливанской долине Бекаа, среди которых отмечены склады с оружием.

    28 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Евротройка инициировала восстановление санкций против Ирана

    Европейские страны объявили о запуске механизма snapback против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Европы уведомили Совбез ООН о намерении возобновить санкции против Ирана после срыва переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана из-за провала переговоров о ядерной программе, передает ТАСС. Европейские государства в письменной форме сообщили Совету Безопасности ООН о принятом решении.

    Евротройка 27 августа официально уведомила госсекретаря США Марко Рубио о запуске механизма snapback. Данный механизм предусматривает автоматическое восстановление санкций Совбеза ООН против Ирана, ранее приостановленных в рамках ядерной сделки.

    Европейские страны заявили о готовности вести диалог по иранской ядерной программе до конца сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть посольство в Тегеране из-за обвинений в организации атак против еврейской общины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западные санкции против Белоруссии и Ирана проявлением экономического терроризма.

    29 августа 2025, 05:13 • Новости дня
    NYT узнала об обсуждении Трампом послевоенного будущего Газы с Кушнером и Блэром

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете продолжительную встречу, посвященную послевоенному будущему сектора Газа, несмотря на то, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС остается недостижимым, а жители анклава гибнут в гуманитарном кризисе.

    «По словам двух информаторов, мистер Трамп более 90 минут провел со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, а также с зятем и бывшим советником Белого дома Джаредом Кушнером. Госсекретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по нацбезопасности, присутствовал на части встречи, как и Тони Блэр, бывший премьер-министр Британии», – пишет New York Times (NYT).

    Газета обратилась за комментарием к Кушнеру, но тот не ответил на сообщение, оставаясь играть закулисную роль, но никогда не исчезая из поля зрения Трампа.

    NYT напоминает, что при первой администрации Трампа Кушнер руководил крупнейшим дипломатическим достижением президента США – соглашениями Авраама, установившими дипломатические отношения между Израилем и тремя арабскими государствами, поэтому имеет собственный бизнес и другие связи в регионе.

    Уиткофф раскрыл планы о встрече в интервью Fox News во вторник, заявив, что администрация разрабатывает «всеобъемлющий план» для решения проблем региона.

    Трамп в общих чертах говорил о светлом будущем Газы, но не обязательно о том, которое будет включать живущих там палестинцев. Он размышлял о превращении этой территории в роскошный курорт и, иногда, о переезде ее жителей в другое место.

    Согласно сообщению израильских официальных лиц, встреча в Овальном кабинете состоялась в тот же день, когда госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Израиля в Государственном департаменте.

    Рубио и Гидеон Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе последствия войны Израиля с Ираном, администрацию Трампа и бомбардировки трех иранских ядерных объектов и война в Газе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года. Как сообщало NBC, на Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Израильский МИД назвал доклад ООН, посвященный ситуации с голодом в секторе Газа, сфабрикованным для поддержки ХАМАС, сообщает Al-Jazeera.

    26 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Арагчи заявил о готовности Ирана возобновить переговоры с США

    Иран выразил готовность к переговорам с США при гарантиях безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии получения гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил газете Asharq Al Awsat, что Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерному досье, передает ТАСС. Министр отметил, что принципиальное условие для возвращения к диалогу – уверенность Ирана в том, что нападение на Исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

    Арагчи подчеркнул: «Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде». По его словам, только такие условия позволят выстроить доверительный диалог между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доха участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Израиль продолжает уничтожать иранских ученых-атомщиков, используя методы спецслужб.

    Международное сообщество отреагировало на удары Израиля по Ирану, что стало «хорошим уроком для всех», по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    27 августа 2025, 21:07 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные формирования йеменских хуситов объявили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по израильскому аэропорту в Тель-Авиве.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что операция была проведена с использованием ракеты «Палестина-2». Он заявил: «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо».

    Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях пока не приводится. Официальных комментариев со стороны израильских властей на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

    28 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    ЦАХАЛ уничтожил туннели ХАМАС на севере сектора Газа

    Израильская армия уничтожила туннели ХАМАС и объекты в Джабалии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Израиля провели операцию по уничтожению подземных туннелей и инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа, в районе города Джабалия.

    Армия обороны Израиля за минувшие сутки уничтожила несколько туннелей радикального движения ХАМАС в районе Джабалия, сообщает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы армии, войска ликвидировали подземные сооружения, использовавшиеся ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа. Также отмечается, что израильские силы продолжают уничтожать террористов и как наземные, так и подземные объекты противника в этом районе.

    В сообщении подчеркивается, что на юге сектора Газа войска ЦАХАЛ уничтожили несколько боевиков и ряд объектов террористической инфраструктуры. При этом операция в Хан-Юнисе продолжается с целью установления оперативного контроля над коридором «Маген-Оз», который соединяет восточную и западную части города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израильский кабинет одобрил план армии по разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал действия израильской стороны «пренебрежением к усилиям посредников».

    27 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В Иран прибыли первые представители МАГАТЭ, которые готовятся приступить к инспекциям на территории страны, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

    «Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и мы готовимся возобновить (инспекции)», – сказал Гросси. Он сообщил, что в настоящее время проходят «дискуссии» с представителями иранских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Гросси, сейчас стороны обсуждают, какие практические шаги необходимо предпринять для возобновления работы агентства в Исламской Республике.

    Associated Press со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, заявило, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля власти Ирана заявили о переходе к новому формату взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 4 июля Инспекторы МАГАТЭ покинули Тегеран.

    27 августа 2025, 11:02 • Новости дня
    Макрон и Нетаньяху поспорили из-за признания Палестины Францией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обострившийся дипломатический конфликт между Парижем и Тель-Авивом связан с намерением Франции признать независимость Палестины на уровне ООН, пишет Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что признание Палестины способствует росту антисемитизма, пишет Bloomberg.

    В опубликованном письме Макрон подчеркнул, что защита еврейских граждан Франции от антисемитизма всегда была его приоритетом и не должна использоваться для политических манипуляций на фоне ближневосточного конфликта.

    Отношения между Францией и Израилем ухудшились после того, как Макрон объявил о планах признать палестинское государство на предстоящей сессии ООН и призвал к этому другие страны. По его словам, устойчивый мир невозможен без демилитаризованного и суверенного палестинского государства, признающего Израиль.

    Правительство Израиля после нападения ХАМАС в октябре 2023 года ужесточило позицию против идеи признания Палестины. Тель-Авив считает независимую Палестину угрозой безопасности.

    Кроме Франции, Британия, Канада и Австралия также условно выразили готовность признать Палестину, что вызвало резкую критику Нетаньяху. США заняли противоположную позицию: их госсекретарь Марко Рубио назвал такой шаг «безответственным».

    Дипломатический скандал дополнился тем, что заместитель посла США во Франции был вызван на беседу после обвинений американского дипломата в том, что Макрон якобы недостаточно борется с антисемитизмом.

    Ранее Макрон заявлял, что Париж готов признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинял его в разжигании антисемитизма.

    Макрон заявлял, что расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля.

    27 августа 2025, 10:40 • Новости дня
    Al Jazeera: Под Дамаском от удара Израиля погибли шесть сирийских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Израильские дроны нанесли удары по позициям сирийской армии в окрестностях города Аль-Кисва недалеко от Дамаска, передает Al Jazeera.

    В результате атаки погибли шесть сирийских офицеров. Это произошло на следующий день после заявления Сирии о новом израильском «военном вторжении» неподалеку от столицы.

    Сирия обвинила Израиль в отправке 60 солдат для захвата территории в районе горы Хермон, где недавно были развернуты израильские военные посты и разведывательные объекты. Израиль не прокомментировал эти обвинения.

    Сирийский министр иностранных дел Ассаад аль-Шаибани заявил, что Израиль реализует экспансионистские и разделительные планы, создавая военные и разведывательные объекты в демилитаризованных зонах.

    В середине августа Израиль зачистил пять населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, установил там временные блокпосты и ограничил передвижение жителей.

    До этого израильские военные устанавливали КПП в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра, но позднее отступали.

    27 августа 2025, 10:14 • Новости дня
    Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету

    Военные ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную с территории Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы Израиля успешно нейтрализовали выпущенную с территории Йемена ракету, после чего в нескольких районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

    Израильские военно-воздушные силы перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, передает ТАСС.

    Пресс-служба армии заявила: «Запущенная из Йемена ракета была перехвачена ВВС Израиля». В результате инцидента в нескольких районах израильской территории были активированы сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

    • Россиюшка. Специальный репортаж

    • Слово ветерана

    • Правда и победа

    • Настоящая история России

    • Здесь и там

    • Напиши письмо солдату

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

    • Почему я иду на выборы?

