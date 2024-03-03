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    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    2 комментария
    3 марта 2024, 17:26 • В мире

    Париж сделал из клопов «оружие России»

    Париж сделал из клопов «оружие России»
    @ Magali Cohen/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Целая информационная кампания началась во Франции с целью переформатирования общественного мнения по вопросу отправки войск на Украину. Французское общество резко против такой авантюры. Какими приемами его пытаются переубедить и причем тут клопы, ставшие угрозой для предстоящей в Париже олимпиады?

    Озвучив откровенно намерение направить на Украину войска, чтобы не допустить военного поражения киевского режима, президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно натолкнулся на непонимание своих сограждан (и по совместительству избирателей, которым, кстати, совсем скоро предстоит голосовать на выборах в Европарламент). Граждане, которых два года убеждали, что оказываемая Украине помощь совершенно точно не делает Францию воюющей стороной, почувствовали неладное и забеспокоились. В ходе нескольких опросов, предпринятых по заказу СМИ, самым недвусмысленным образом французы выразили категорическое «нет» отправке французских войск на Украину.

    Чтобы смягчить впечатление и заодно попытаться перетянуть общественное мнение на свою сторону, Макрон сотоварищи начали целую кампанию переубеждения сограждан. В пятницу министр иностранных дел Стефан Сежурне дал большое интервью радиостанции France Inter, в котором подробнее всего говорил об отношениях с Россией. Заявления главы МИД Франции достойны того, чтобы обильно их процитировать:

    «Существует риск обрушения Украины, которое будет иметь последствия… Среди них — экономическая катастрофа, потому что в этом случае Россия будет контролировать 30% мирового рынка зерна, что позволит ей диктовать свои правила. Покупательная способность французов зависит в том числе и от стоимости сырья...

    Другим следствием станет также гуманитарный кризис — волна беженцев, подобной которой не видели со времен Второй мировой войны. Украину могут покинуть 10 миллионов украинцев. И затем — мы хорошо знаем это, у нас есть информация на этот счет — что Россия на этом не остановится... Речь идет о Молдавии, точнее, о Приднестровье.

    Фактически ситуация напоминает 1938 год, когда мы позволили захватить Судеты… Я не говорю, что мы находимся в той же точке, но история повторяется, и один из уроков состоит в том, что если вы отступаете перед империалистической властью, она делает шаг вперед. Президент (Франции) четко обозначил нашу цель: заставить Россию потерпеть поражение, не вступая в войну с Россией. И в рамках, которые допускает наша цель, ничто не может быть исключено… Кроме того, сегодня Россия атакует нас».

    После чего Сежурне разъяснил оторопевшим ведущим, что Россия прямо сейчас «атакует информационно и в киберпространстве, к тому же не забудьте, что мы находимся в сложном положении, так как готовимся к выборам в Европарламент, готовимся к Олимпийским играм… Наши общественные службы, транспорт, больницы — представьте, что транспорт остановится из-за кибератак, что больницы перестанут функционировать».


    Развивая свою мысль, министр иностранных дел добавил: «Мне известно о маневрах по дестабилизации, которые проводятся сейчас. Только одна такая сеть (которую удалось идентифицировать, как утверждает Сежурне — прим. ВЗГЛЯД), состояла из 193 спящих сайтов, которые занимались распространением дезинформации… Как видите, существует целая стратегия, потому что создать такую сеть стоит очень дорого. Это организация манипуляции и дезинформации, приуроченная к выборам в Европарламент».

    Уже из этого выступления видно, на какие болевые точки массового сознания пытаются повлиять французские власти: на страх перед гиперинфляцией и на отрицательное (как бы французы от него ни открещивались) отношение к мигрантам. Заодно делается попытка обвинить Россию в том, что она якобы сама атакует Францию, и прозрачно проводятся параллели между современной Россией и фашистской Германией.

    Практически одновременно с министром иностранных дел в публичном поле — точнее, на канале TF1 — дал интервью Жан-Ноэль Барро, госсекретарь Франции по делам Европы. Он также безапелляционно заявил, что да, Россия угрожает интересам Франции в информационном поле, да еще как! «По поручению президента Франции была создана служба Viginum, которая отслеживает маневры, призванные дестабилизировать общественное мнение во Франции и ослабить поддержку, которое наше общество оказывает Украине…

    Например, разговоры об эпидемии клопов в стране были искусственно раздуты в соцсетях аккаунтами, которые, как мы установили, имеют российское происхождение или связаны с россиянами. Они пытались внушить, что клопы связаны с прибытием украинских беженцев во Францию».

    Осенью тема клопов действительно сделалась во Франции более чем актуальной. Но странно слышать, что во всем виновата Россия, потому что о клопах писали и говорили как французские СМИ, включая BFMtv, Le Parisien и десятки других, так и заграничные, включая столь известные и авторитетные, как CNN и USA Today.

    Если взять материал Le Parisien, речь в нем идет о закрытии школ на дезинфекцию из-за клопов, причем школы расположены в разных местах Франции. Граждане показывали видео клопов, ползающих в поездах, причем речь шла не только о рядовых электричках, но и о поездах повышенного комфорта. На клопов жаловались посетители кинотеатров и жильцы гостиниц в самых разных городах.

    Иными словами, имелась вполне конкретная и масштабная проблема, с которой сталкивались люди. Эту проблему в СМИ теперь стали называть «психозом» — а почему тогда не назвать российскими агентами всех, кто жаловался на клопов? Очень удобно, вместо того, чтобы решать проблему, обвинять того, кто жалуется, в том, что он содействует пропаганде врага.

    Кстати, версия, что именно Россия раздувает «клоповый психоз», была высказана еще осенью, но тогда заявленной целью было «опорочить образ Франции за несколько месяцев до начала Олимпийских игр в Париже». Сейчас Россию просто обвиняют в том, что она «атакует» Францию информационно.

    Тем показательнее реакции самих французов на подобные обвинения. Взять хотя бы комментарии к статье в Figaro: «Прошу прощения, но в моем доме в 16 округе Парижа у нас несколько раз в год возникают проблемы из-за клопов, и мы вынуждены приглашать для обработки специальную фирму. Здесь тоже замешана рука Москвы?». «Что, в кои-то веки виновато не «Национальное объединение»? «Если виновато не «Национальное объединение», то Россия, ага». «А как насчет ковида?» «Наводнения на севере страны тоже из-за русских произошли?»

    Упоминание партии Марин Ле Пен вовсе не случайно — последнее время французские власти увязывают словесные атаки на Россию с одновременными атаками на «Национальное объединение», которое якобы является пророссийским и которому общество по этой причине не должно доверять. Высокие рейтинги «Национального объединения» — по январским опросам оно опережает президентскую партию на 10% с лишним — еще одна причина для Макрона, чтобы ужесточать свою позицию по отношению к России.

    В уже упоминаемом интервью Жан-Ноэль Барро, обвиняя Россию, каждый раз не забывает заодно лягнуть и «Национальное объединение», которое он обвиняет чуть ли не в предательстве национальных интересов. И когда Макрон делает заявления, что Россия должна проиграть в интересах демократии и мира, в переводе на язык реальности это просто значит, что наше поражение необходимо ему и его клике для того, чтобы просто удержаться у власти. Ни судьба Украины, ни клопы, ни безопасность сограждан его в реальности не интересуют. Его интересует не столько победа Украины, сколько собственная победа на выборах.

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      8 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      17 комментариев
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      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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