Макрон опозорился на весь мир

Андрей Полонский
Ослепленный Запад теряет чувство равновесия
Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.
Владимир Можегов
Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности
Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги), вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!
Игорь Караулов
Вернет ли русская литература былое значение
Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.