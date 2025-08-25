Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Глава Минфина Германии Ларс Клингбайль без предварительного анонса приехал в Киев, чтобы обсудить возможную помощь Украине и гарантии безопасности.
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, передает ТАСС. По его словам, визит проходит в тесной координации с канцлером ФРГ.
«В тесной координации с канцлером я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе», – заявил Клингбайль журналистам.
Он подчеркнул, что для обеспечения долгосрочного мира необходимы надежные гарантии безопасности. Вице-канцлер добавил, что Германия оправдает возложенную на нее ответственность и тесно согласовывает свои действия на международном уровне.
Программа визита предполагает переговоры с представителями украинского правительства, Верховной рады и гражданского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила, что военное участие Германии на Украине может привести к росту конфликта с Россией. Немецкий политик Клаус фон Донаньи отметил, что стабильность на европейском континенте невозможна без диалога с Россией и признания ее интересов.