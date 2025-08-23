Лидер АдГ Вайдель сочла отправку немецких военных на Украину угрозой эскалации

Tекст: Елизавета Шишкова

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила в интервью газете Welt am Sonntag, что размещение немецких военных на Украине стало бы «роковой ошибкой», передает ТАСС.

По словам Вайдель, такое решение не принесло бы мира, а, наоборот, лишь привело бы к постоянной эскалации в отношении России и сделало бы Европейский союз мишенью, в то время как США, по ее оценке, дистанцируются от конфликта.

Владимира Зеленского Вайдель назвала «трагической фигурой», подчеркнув, что западные страны дали ему ложную надежду, а стамбульское урегулирование в 2022 году было бы для Украины гораздо выгоднее. Она отметила, что Зеленскому приходится принимать критику за действия, которые, по ее мнению, не отвечают интересам национальной безопасности Украины.

Также Вайдель заявила, что ожидала от Европы инициативы по мирному урегулированию, аналогичной предложению бывшего президента США Дональда Трампа. Однако, по ее словам, уже три с половиной года звучат лишь призывы к войне, и нейтральная позиция была бы предпочтительнее.

Вайдель выразила сомнение, что сейчас можно достичь немедленного решения конфликта путем переговоров, поскольку позиции сторон слишком различаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО заявил, что вопрос ввода войск на Украину не обсуждался на уровне альянса.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что провокационные дискуссии о пребывании иностранных воинских контингентов на Украине продолжаются, несмотря на четкую позицию Москвы.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что планы Парижа и Берлина отправить войска на Украину не представляют трудностей для России.