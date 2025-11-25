В Уфе на заброшенной территории зоолунапарка три года ютятся хищники

Tекст: Катерина Туманова

Первыми на животных, оставшихся на заброшенной территории, обратили внимание местные жители из-за воя и криков животных. Также жалобы на условия содержания поступали от правозащитников, пишет «Российская газета».

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Башкортостана, сотрудники которой пообещали проверить соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и дать оценку действиям владельца бывшего зоолунапарка.

Журналисты не смогли попасть внутрь бывшего парка, поскольку периметр огорожен вагончиками с потускневшими рисунками животных. Один из работников местной стройки сообщил: «Вроде там их сейчас мало – только несколько львов и тигров. Днем приезжают люди их кормить».

Передвижной зоолунапарк «Саванна» работал в Уфе с 2014 года. Его совладелец Армен Хачатурян арендовал участок в сосновом лесу, где были аттракционы и клетки с тиграми, львами, медведями, волками и рысями. В начале деятельности на условия содержания животных неоднократно поступали жалобы зоозащитников, однако предприниматель их отрицал.

В 2020 году аренда земли для учреждения не была продлена, поскольку по Лесному кодексу сооружения в городском лесу запрещены, а до этого участок не относился к категории лесных земель. Администрация Уфы подала иск в суд, и в 2022 году арбитраж обязал собственников освободить территорию – люди разъехались, животные остались.

