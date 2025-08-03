Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.15 комментариев
Запашный призвал наказывать заводчиков за продажу диких животных
Гендиректор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный убежден, что нелегальные продажи диких животных происходят по вине заводчиков.
По его словам, ответственность за нелегальную продажу диких и хищных животных должна лежать на тех, кто их незаконно разводит, передает ТАСС. Запашный подчеркнул, что такие животные должны содержаться только у профессионалов, а не в домашних условиях, и заявил: «Я не однократно высказывался на эту тему, и считаю, что с особо опасными животными из определенного списка должны работать исключительно профессионалы в соответствующих условиях. Я не поощряю содержание в домашних условиях таких животных».
Запашный рассказал, что недавно получил фото четырех тигрят, выставленных на продажу в Московской области, и отметил, что продавцов обычно находят и наказывают, тогда как заводчиков, являющихся первоисточником подобных животных, ответственности не несут, хотя именно они играют ключевую роль в этом процессе.
Ранее правительство России утвердило перечень диких животных, которых запрещено содержать в частных домах. Новый список начнет действовать с 1 сентября 2025 года сроком на шесть лет и включает 121 вид животных, в том числе крупных кошек, слонов, крокодилов, а также некоторых птиц, рептилий и рыб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский миротворец попытался провезти контрабандой редких животных из Африки. Экологи оценили шансы косаток, освобожденных из «китовой тюрьмы», вернуться в естественную среду обитания. Таможенники в Таиланде пресекли контрабандный ввоз более 9 тыс. черепах.