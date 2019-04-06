Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» есть шансы вернутся в дикую природу.

По его словам, пока рано делать какие-либо выводы. Сперва нужно полностью оценить ситуацию и проверить состояние животных, передает РИА Новости.

«Всегда есть шанс (что они вернутся на волю), всегда есть возможность, это все зависит от тех предложений, которые наша команда может разработать. Вспомните, что все ведут себя по-разному, и каждый отличается друг от друга. Может, какие-то из них уже больны, мы не знаем», – сказал Кусто.

По мнению советника Кусто Чарльза Виника, белухи и косатки должны жить на воле, поскольку они принадлежат дикой природе.

«Мы можем обеспечить научную сторону и вопрос социального взаимодействия между животными. Конечно, существуют уполномоченные органы, которые должны принимать решения о будущем этих животных, а мы можем давать только нашу рекомендацию и нашу экспертизу», – заявил Виник.

Ранее в четверг министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, можно и нужно выпустить в дикую природу предстоящим летом.

Команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко прибыла в Россию для спасения косаток из «китовой тюрьмы». Океанологи войдут в рабочую экспертную группу, в рамках которой ведущие российские ученые уже проводят разносторонние исследования и работу на месте.

В феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу этих животных. В Кремле заявляли, что берут данный вопрос под контроль.

Напомним, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами «китовой тюрьмой», находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Возбуждено уголовное дело.