Бывший совладелец Wildberries Бакальчук возглавил торговую сеть «М.Видео»

Бывший совладелец Wildberries Бакальчук назначен гендиректором «М.Видео»
Назначение Владислава Бакальчука генеральным директором сети «М.Видео» сопровождалось ростом котировок компании на Московской бирже более чем на 4%.
Руководство сети «М.Видео» обновилось по решению совета директоров, который назначил Владислава Бакальчука генеральным директором компании, передает ТАСС.
Феликс Либ, ранее возглавлявший ретейлера, занял пост председателя совета директоров.
На Московской бирже бумаги «М.Видео» реагировали ростом: к 12:00 мск они прибавляли 0,14%, до 73 рублей за акцию, а к 12:15 мск ускорили рост до 4,05%, до 75,85 рубля за бумагу.
«Несмотря на охлаждение потребительского спроса и экономические вызовы, компания укрепила свои позиции как омниканальная платформа и совершила большой рывок в развитии собственного маркетплейса. В новой должности сосредоточусь на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров», – сказал Либ.
Бакальчук заявил, что намерен трансформировать «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. По его словам, ключевыми задачами станут повышение эффективности бизнеса, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса компании.
С декабря 2019-го до 2025 года Бакальчук входил в число совладельцев ООО «Вайлдберриз» с долей 1%. С августа 2025 года он занимал пост главного исполнительного директора «М.Видео».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владислав Бакальчук возглавил экспертную группу при совете директоров ретейлера.
Владельцы сети магазинов в прошлом году вели переговоры о продаже бизнеса Промсвязьбанку за 300 млрд рублей.