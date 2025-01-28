Стало известно о продаже «МВидео-Эльдорадо» ПСБ за 300 млрд рублей

Промсвязьбанк ведет переговоры о покупке «МВидео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

Tекст: Максим Попов

Владельцы сети магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже, сообщил «Коммерсант». Основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ритейлера «Связной». По данным источников, сумма потенциальной сделки может составить 300 млрд рублей с учетом товарных активов.

В публикации говорится, что ПСБ уже провел аудит «М.Видео-Эльдорадо», но окончательное решение пока не принято. Изначально интерес к покупке проявлял также «Сбер», который хотел увеличить свои пункты выдачи для маркетплейса «Мегамаркет», но позже отказался от переговоров. Среди потенциальных покупателей также назывался ВТБ.

В «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать слухи, а представители ПСБ, «Сбера» и ВТБ не ответили на запросы издания

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