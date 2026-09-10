Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Правительство Эстонии отправило в отставку канцлера Минобороны
Правительство Эстонии отправило в отставку канцлера Минобороны Кууска
Кабинет министров Эстонии принял решение об увольнении канцлера министерства обороны Каймо Кууска на фоне кадровых перестановок в военном ведомстве.
Правительство Эстонии 10 сентября приняло решение освободить Каймо Кууска от должности канцлера министерства обороны с 15 сентября 2026 года, передает РИА «Новости».
Предложение об увольнении чиновника внес бывший министр обороны Ханно Певкур, который сам подал в отставку 2 сентября. Отставка Кууска стала одним из условий для назначения нового главы ведомства Мартина Херема, ранее занимавшего пост главнокомандующего силами обороны Эстонии.
Ожидается, что 15 сентября Партия реформ утвердит Херема в новой должности. Кадровые перестановки происходят на фоне неудовлетворительных результатов проверок финансовой деятельности министерства обороны госконтролем республики. Каймо Кууск занимал свой пост с 1 сентября 2024 года.
Напомним, бывший министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку из-за уголовного расследования о закупке снарядов.
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