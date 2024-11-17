16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.82 комментария
Китай заявил о недопустимости сепаратизма на Тайване
Си Цзиньпин заявил о несовместимости сепаратизма на Тайване с миром в Тайваньском проливе
Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.
На встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сепаратистская деятельность тайваньских сторонников независимости угрожает стабильности в регионе, передает ТАСС.
Глава Китая подчеркнул, если США стремятся к сохранению мира в Тайваньском проливе, то должны проявлять осторожность в подходе к тайваньскому вопросу.
Си Цзиньпин также призвал американскую сторону выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая, чтобы избежать дестабилизации региона. По его словам, четкая позиция США в этом вопросе будет способствовать сохранению стабильности в Тайваньском проливе.
Кроме того, председатель Китая выразил надежду на продолжение диалога и сотрудничества с американской администрацией для обеспечения мира и процветания на международной арене.
Вместе с тем Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает односторонние действия по изменению статус-кво по Тайваню. По его словам, США продолжают неизменно придерживаться политики «одного Китая», которая основана на американском законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести гарантиях Вашингтона Тайбэю.
Байден также заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование всех разногласий между КНР и Тайванем.
Напомним, в конце октября Китай оставил производителя дронов из США без аккумуляторов из-за поставок БПЛА Тайваню.