FT: США готовят ответ на ограничения Китая по редкоземельным металлам

  • Новость часаМИД пообещал ответ на высылку российского журналиста из Швеции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    56 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    27 комментариев
    11 октября 2025, 22:26 • Новости дня

    FT: США готовят ответ на ограничения Китая по редкоземельным металлам

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовят ряд ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times.

    Издание пишет, что Вашингтон рассматривает различные шаги для противодействия Пекину в торговой сфере, передает РИА «Новости».

    Financial Times пишет, что США готовят новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список. Эти меры призваны защитить американские интересы.

    Министерство коммерции КНР с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров. Он затронет средние и тяжелые редкоземельные элементы, литиевые батареи, а также оборудование для их добычи и переработки.

    Ранее власти Китая включили 14 западных оборонных предприятий в черный список, запретив любые сделки и сотрудничество с ними на территории страны.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США с первого ноября или раньше введут 100% пошлину на товары из Китая.

    Трамп объяснил это решение «агрессивной позицией» КНР в сфере торговли.

    FT писала, что встреча Трампа с Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября в Южной Корее, может не состояться из-за разногласий.

    Американист Рафаэль Ордуханян предположил, что эти угрозы могут оказаться пшиком.

    10 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    @ Andrew Harrer/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    В публикации на платформе Truth Social Трамп заявил: «Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», передает РИА «Новости».

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    Комментарии (16)
    10 октября 2025, 02:22 • Новости дня
    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

    Reuters: Вашингтон захотел запретить авиакомпаниям КНР летать в США через Россию

    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассматривают инициативу запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при рейсах между Китаем и США, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, предлагается ввести запрет для китайских авиакомпаний «пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что данная инициатива стала ответом на существующую практику, согласно которой авиаперевозчики КНР продолжают использовать российские маршруты, тогда как американским компаниям такие полеты запрещены решениями правительства США. Американские авиакомпании давно критикуют такое положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило, что авиакомпании Евросоюза проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Авиакомпании США потребовали от властей запретить конкурентам из Индии и Китая использовать российские маршруты для перелетов.

    Комментарии (15)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 02:33 • Новости дня
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю пошлинами

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Цены на криптовалюты рухнули после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая и установит экспортный контроль на программное обеспечение. Согласно данным платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов.

    Согласно данным Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 миллиардов долларов, при этом биткоин изначально подешевел более чем на 12%. Более мелкие и менее ликвидные токены, включая XRP, DOGE и ADA от Cardano, подешевели примерно на 19%, 27% и 25% за последние 24 часа соответственно, передает Bloomberg.

    Биткоин, который ранее на этой неделе достиг рекордного уровня в более чем 125 тыс. долларов, по состоянию на вечер пятницы в Нью-Йорке торговался на отметке около 113 тыс. долларов. Слабость на крипторынке проявилась уже в пятницу. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа ставки на сумму около 10 млрд долларов были аннулированы в результате крупнейшей волны ликвидаций, по крайней мере, с начала апреля.

    Сильнее всего пострадали более мелкие и менее ликвидные токены: XRP, любимая криптовалюта memecoin DOGE и ADA от Cardano упали примерно на 19%, 27% и 25% соответственно за последние 24 часа.

    Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем вызвало шок на рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к безопасности казначейских облигаций и золота, резюмирует агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (9)
    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    Комментарии (26)
    10 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

    Авиаэксперт Гусаров: Россия может разрешить спор США и Китая в сфере авиасообщения

    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на давление США в авиасфере Китай может пригрозить отказом от закупок американских самолетов. На фоне спора Вашингтона и Пекина Москва могла бы инициировать трехсторонний полилог для взаимного возобновления авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США пригрозили запретить китайским компаниям использовать для полетов территорию России.

    «Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении. Бизнес в США не одобряет вмешательство в его деятельность политических аспектов», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Именно этими обстоятельствами вызвана инициатива Белого дома о запрете китайским перевозчикам осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. Но такое решение вопроса нельзя назвать оптимальным. С точки зрения международного воздушного права инициатива Белого дома незаконна. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил он.

    «Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал аналитик.

    «Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты. Вместо этого Пекин пригрозит Вашингтону ответными мерами. Например, он всегда может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing», – продолжил спикер.

    «Таким образом, возможно в данном случае имеет место приглашение китайской стороны к переговорам», – пояснил собеседник. В то же время он указал на несколько лицемерный характер поведения американских властей. «Россия несколько раз предлагала США начать восстановление двусторонних отношений с возобновления взаимного авиасообщения. Для наших заокеанских визави это было бы экономически выгодное решение», – напомнил он.

    «Впрочем, в создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – резюмировал Гусаров.

    Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. В Вашингтоне заявили, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение перед конкурентами из Китая, пишет Reuters. Если решение будет принято, оно может затронуть авиакомпании China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. Инициатива не распространяется на грузовые рейсы.

    В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики для пассажиров по всему миру. На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

    Комментарии (7)
    10 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Численность американских войск в Европе останется прежней, однако их размещение может быть изменено, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили о том, собираются ли США снизить численность войск в Европе. «Нет, но мы можем их несколько передислоцировать», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что в настоящее время в Европе находится значительное количество американских военных. Он добавил: «Мы можем немного переместить их».

    Военный министр США Пит Хегсет уточнил, что требование к европейским союзникам по НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году не означает отказ Америки от поддержки НАТО. По его словам, США могут рассмотреть варианты размещения войск, исходя из интересов страны и союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп заявил о возможности сокращения американских войск в Европе. В июле европейские члены НАТО начали готовиться к возможному сокращению американского военного контингента в Европе.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (6)
    10 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Ушаков заявил о поддержке Россией Нобелевской премии для Трампа

    Ушаков: Россия поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии, что ее мнение было бы учтено, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Россия, по словам помощника президента Юрия Ушакова, поддержала бы решение о вручении Нобелевской премии мира Дональду Трампу, если бы ее мнение учитывалось, передает ТАСС.

    Ушаков также назвал глупостью заявление Владимира Зеленского о гипотетической поддержке Украиной кандидатуры Трампа в обмен на поставку ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что слова Зеленского вызывают удивление. «То есть премия мира за предоставление оружия», – заявил Ушаков.

    Владимир Зеленский заявил, что выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

    Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за один год своего правления.

    Комментарии (12)
    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    Комментарии (11)
    10 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    @ RONALD PENA/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэльский лидер намеревался снизить напряженность с США, открыв американским компаниям путь к нефтяным и золотым проектам страны.

    Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Венесуэлы предлагали администрации Дональда Трампа доступ к своим природным ресурсам, чтобы избежать конфликта и снизить напряженность, передает ТАСС.

    Согласно сведениям издания, Николас Мадуро был готов предоставить американским компаниям доступ ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам, а также направить торговлю нефтью из Китая в США и предоставить преференции американскому бизнесу.

    Венесуэльским чиновникам удалось согласовать часть экономических уступок, однако по политическим вопросам договориться не удалось. В результате администрация Трампа отклонила предложение, а последующее прекращение переговоров с Белым домом, по данным источников, окончательно поставило точку в попытках дипломатического урегулирования конфликта.

    Одновременно США продолжили обвинять венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркоторговлей. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря не менее трех лодок с людьми, подозреваемыми в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

    Дональд Трамп в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что американские вооруженные силы продолжат операции против судов, связанных с венесуэльскими наркокартелями. Американские СМИ не исключают, что удары могут быть нанесены и по объектам на территории Венесуэлы в ближайшие недели.

    Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения со стороны США за столетие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы. В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время возросли. На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал стратегический договор с Россией как реакцию на обострение ситуации.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп высказал сомнение в необходимости присутствия Испании в НАТО из-за низких военных трат со стороны Мадрида.

    Трамп отметил, что у испанских властей нет причин не увеличивать военные ассигнования, однако они этого не делают. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II, заявив, что рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность.

    Комментарии (3)
    11 октября 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из КНР с ноября
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из КНР с ноября
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты Америки с 1 ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки установят 100-процентный тариф для Китая, сверх любого тарифа, который они платят в настоящее время», – написал он в Truth Social.

    По данным CBS Nesw, решение Трампа вызвано новыми мерами экспортного контроля Китая, что ознаменовало собой значительную эскалацию торговой войны между США и КНР.

    Заявление Трампа последовало через несколько часов после того, как он пригрозил повышением пошлин для Китая. Он указал на новые китайские правила, которые требуют от компаний получения специального разрешения на экспорт продукции, содержащей даже следовые количества редкоземельных элементов из Китая, даже если она произведена за пределами страны.

    Китай добывает и перерабатывает большую часть редкоземельных металлов в мире, которые являются важнейшими минералами, используемыми для производства таких продуктов, как полупроводники, аккумуляторы для электромобилей, реактивные двигатели и оборонное оружие.

    «Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такие действия, но они это сделали, а остальное уже история», – написал Трамп в пятничном послании, анонсируя новые пошлины и назвав меры экспортного контроля Китая «чрезвычайно агрессивными» и «моральным позором».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп в начале сентября заявлял, что в течение одной-двух недель рассчитывает понять, насколько у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    FT писала, что встреча Трампа с Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября в Южной Корее, может не состояться из-за разногласий.

    Власти Китая включили 14 западных оборонных предприятий в черный список, запретив любые сделки и сотрудничество с ними на территории страны, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Комментарии (12)
    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства

    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем

    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 05:29 • Новости дня
    Генпрокурор США пообещала уничтожить движение «Антифа»

    Генпрокурор США Бонди пообещала Трампу полностью уничтожить движение «Антифа»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти собираются полностью ликвидировать движение «Антифа», сообщила генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди.

    «Президент Трамп, мы будем действовать с «Антифа» так же, как мы поступили с картелями – уничтожить всю организацию сверху донизу», – приводит слова Бонди РИА «Новости».

    Бонди заявила, что члены организации больше не смогут безнаказанно заниматься насилием, поскольку американское общество не готово дальше терпеть подобные действия.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация намерена принять меры против лиц, финансирующих «Антифа». Он заявил: «Это люди, о которых бы вы никогда этого не подумали». «Возможно, это кто-то из тех, кого я знаю. Некоторые из тех, с кем я обедаю. Если это так, у них большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп заявил, что его администрация включит «Антифа» в перечень международных террористических организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией». Эксперты отмечали, что «Антифа» является слабо организованным идеологическим движением без четкой структуры руководства или иерархии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    Названа причина смерти актера Дениса Семенова
    Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис

    Не иначе как «провокацией в адрес французов» называют в Париже очередное экзотическое решение Эмманюэля Макрона. Президент Франции назначил главой правительства страны Себастьена Лекорню – человека, который только что подал в отставку с этого же поста. Есть масса признаков того, что новое правительство Франции проживет еще меньше, чем старое. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации