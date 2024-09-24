Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов назвал план Зеленского апокалипсисом и угрозой миру

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил резкую критику в адрес предложенного Зеленским плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА «Новости». Смирнов утверждает, что данный план не только не решит проблемы, но и может привести к апокалипсису, вызвав мировую войну.

Он подчеркнул, что реакция западных стран и США на этот план станет показателем их адекватности. По мнению Смирнова, это станет своеобразной лакмусовой бумажкой, которая покажет, как «натовский коллектив» воспринимает текущие события на международной арене.

Данное заявление Смирнова является ответом на инициативы Зеленского, которые, по его словам, не могут способствовать мирному разрешению конфликта. Смирнов уверен, что последствия реализации подобных планов могут быть катастрофическими для всего мира.

Ранее Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

Напомним, президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Зеленским так называемый мирный план последнего.