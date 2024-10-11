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    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга Курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем, когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга Курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения наших возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-ая бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ую отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской Весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудил противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа-Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в афиге».

    Между тем, генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия-1», сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

    10 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»

    Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.

    Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.

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    10 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербский президент Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории, сообщают сербские СМИ.

    Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

    После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики

    Сальдо сообщил об активизации работы пророссийских подпольщиков в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе участники пророссийского сопротивления активизировались, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, с подпольщиками связывают поджоги автомобилей сотрудников военкоматов, точные ракетные удары по военным целям и сбор данных о работниках украинских репрессивных органов.

    Сальдо отметил, что деятельность одесских подпольщиков является значительным вкладом в падение режима Зеленского. «Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу», – подчеркнул он.

    Губернатор добавил, что одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Он выразил уверенность в том, что «вся Новороссия будет свободной – от Херсона до Измаила».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений.

    Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск).

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    10 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польшу прилетел экспериментальный украинский транспортный самолет An-178-100R, в обстановке секретности он совершил посадку в международном аэропорту города Быдгощ, сообщают польские СМИ.

    Этот самолет существует в одном экземпляре, он преодолел украинское воздушное пространство и прибыл в Польшу в режиме радиомолчания, транспондер он включил только над польской территорией, передает ТАСС со ссылкой на портал WirtualnaPolska.

    Разработка воздушного судна началась в 2015 году, в 2021-м транспортником заинтересовались около 30 иностранных покупателей, но после начала спецоперации производство An-178-100R запустить не удалось.

    Самолет способен лететь со скоростью 825 км/час, его дальность полета составляет порядка около 5 тыс. км, грузоподъемность – 18 тонн. Воздушное судно может приземляться на грунтовых взлетных полосах.

    В ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», в феврале 2024 года СБУ завершила расследование дела по уничтожению этого судна.

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    10 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    @ vesselfinder

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Российская армия нанесла ночной удар по порту в Одесской области, уничтожив так называемый морской экспресс НАТО, передает «Российская газета» со ссылкой на данные информационного ресурса «Военная хроника».

    Это судно перевозило зенитно-ракетные вооружения и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии.

    Согласно информации издания, ракеты комплекса «Искандер-М» поразили груз, важный для ВСУ, вызвав мощную вторичную детонацию.

    Кроме того, в результате удара были уничтожены не только выгруженные на причал вооружения, но и сам контейнеровоз, а также два катера морской охраны пограничной службы Украины.

    Отметим, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

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    10 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ

    Житель Курской области рассказал о расстреле детей украинскими боевиками

    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджанского района Курской области сообщил о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, которые пытались покинуть населенный пункт на мопеде.

    Житель Суджанского района Курской области рассказал о трагических событиях, произошедших в населенном пункте Малая Локня, передает ТАСС. По его словам, украинские солдаты и наемники расстреляли его двоюродного брата и троих детей, которые пытались покинуть село на мопеде.

    Местный житель отметил, что среди боевиков были замечены как поляки, так и люди с черной кожей. Он заявил: «Когда заходят на сельский пункт, расстреливают без разбора». Трагически погибшие дети пытались уехать из села, но были расстреляны в упор.

    Помимо этого, он сообщил об использовании украинскими военными операторов FPV-дронов для атак на гражданские автомобили. Это добавило дополнительную угрозу для мирных жителей, усиливая атмосферу страха и небезопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате города Суджа Курской области. Также сообщалось, что житель Суджи рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан. Еще один житель Суджи, Владимир Мальцев, сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    10 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Политолог Рар: США заставят Евросоюз принять Украину
    Политолог Рар: США заставят Евросоюз принять Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон может заставить Брюссель принять Украину в ЕС. В качестве аргумента будет использоваться то, что в свое время США «спасли» Европу при помощи «плана Маршала», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС.

    «Пункт о принятии Украины в ЕС, на мой взгляд, вписывается в планы Дональда Трампа и, возможно, Камалы Харрис. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы», – полагает германский политолог Александр Рар.

    Эксперт допускает, что Вашингтон заставит Брюссель это сделать. «В качестве аргумента будет использоваться то, что в свое время США «спасли» Европу при помощи «плана Маршала». Британия, которая вышла из ЕС, полностью на стороне США. То есть остается убедить Германию, Францию и Польшу как будущих главных спонсоров Киева», – отметил эксперт.

    Что касается самого турне Владимира Зеленского по Европе, то его цель – убедить западных лидеров и общественность в способности Украины при дальнейшей помощи со стороны Запада победить Россию, считает Рар. «Зеленский переименовал свой прежний «мирный» план в «победный». Он сам, по всей видимости, находится под жестким прессингом со стороны в том числе западных покровителей», – допустил политолог.

    «Запад на пределе своих возможностей на протяжении почти трех лет передает Киеву военную и финансовую помощь. Оружие и кредиты выдаются Украине в надежде, что это поспособствует победе в конфликте. Ведь поражение украинской стороны значило бы ослабление НАТО и ЕС, а это невольно привело бы к изменениям архитектуры европейской безопасности», – указал собеседник.

    На этом фоне Рар напомнил, что Зеленский испортил отношения с Трампом. Кроме того, Запад все больше настраивается на возможную большую войну на Ближнем Востоке – тогда все ресурсы будут перенаправлены Израилю. «Зеленскому стоило бы предложить реалистичный план для приостановки или заморозки военного конфликта с Россией», – полагает он.

    «К этому украинское руководство косвенно призывает часть мировой общественности. Киев будет вынужден отказаться от занятых Россией территорий взамен на некую «компенсацию» в виде членства Украины в ЕС или нечто вроде «протектората» НАТО, похожего на то, что в свое время как гарантию безопасности получила Южная Корея и Япония», – заключил Рар.

    Ранее редактор газеты Corriere della Sera Федерико Фубини опубликовал колонку о втором за месяц визите Владимира Зеленского в Италию. Такая активность на международной арене связана с желанием завершить конфликт, считает автор материала. По словам Фубини, власти Украины готовы прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий «в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада».

    Издание пишет, что целью турне Зеленского по Европе является получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Также Украине необходимо убедиться в готовности США к обеспечению безопасности страны по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин. Corriere della Sera отмечает, что добиться этих целей «будет нелегко».

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности. «Сейчас много рассуждений и схоластики на этот счет. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимал», – сказал он, его слова приводит ТАСС.

    Напомним, Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Он намерен представить европейским лидерам свой «план победы». Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал цели этого турне.

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    10 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Поставки нефти «Лукойла» через Украину начались по новым правилам

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, ее прием теперь идет на границе Белоруссии и Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что теперь нефть принимается на границе между Белоруссией и Украиной, передает ТАСС. Он подчеркнул, что измененные условия поставок приводят к увеличению издержек для Венгрии и создают дополнительные финансовые риски. «Из-за недружелюбных действий украинской стороны и бездействия Еврокомиссии нам пришлось это сделать», – заявил глава венгерского МИД.

    Сийярто заявил, что Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки поставок нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Сийярто также заявил, что Венгрия заключит соглашение с Газпромом, которое обеспечит стране конкурентные цены на газ. Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.

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    10 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Полковник СБУ: Украина не может просчитать направление будущего главного удара России

    Полковник СБУ Стариков заявил о трудностях ВСУ на пяти направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия столкнулась с проблемами сразу на пяти направлениях, это может привести к прорыву фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время – ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц – на двух, а сейчас – на пяти направлениях», – сказал Стариков в интервью, передает ТАСС.

    Он добавил, что неясно направление главного удара, он может последовать с Южного, Купянского, Угледарского и Кураховского направлений. Также есть трудности и на Запорожском направлении.

    Российские военные пытаются найти возможность прорыва фронта и взятия ВСУ в окружение, добавил отставной полковник.

    Напомним, ВС России начали формирование огневого мешка для ВСУ в Северске, в нем могут оказаться порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

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    11 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют до конца года запустить обещанные 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии, что было заявлено украинским президентом Владимиром Зеленским.

    В ведомстве отметили, что оборудование для распределенной генерации поступит на Украину, но из-за технических сложностей энергетики не успеют полностью подключить его к сетям до конца года, передает РИА «Новости».

    Также в министерстве подчеркнули, что энергетики делают все возможное для скорейшего монтажа и подключения оборудования к сети, но несмотря на все усилия, не все оборудование удастся подключить оперативно.

    Напомним, в июне президент Украины пообещал восстановить потери мощности украинской генерации на 1 ГВт в этом году. Украинский Forbes называет этот проект «гигаваттом Зеленского».

    Директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    11 октября 2024, 08:27 • Новости дня
    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки

    Российские войска выбили ВСУ из района Мясожаровки и вышли на границу ЛНР

    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выбили украинские силы с позиций в районе Мясожаровки и, продвинувшись на полтора километра, вышли на административную границу Луганской народной республики, начав более прицельный огонь по противнику у Лозовой.

    Российские войска сумели вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в районе Мясожаровки, сообщил ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это продвижение позволило российским военным выйти на административную границу Луганской народной республики. Он отметил: «В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило ВС РФ продвинуться на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР».

    Марочко также указал, что российские подразделения начали вести более прицельный огонь по украинским войскам в районе Лозовой. Это может иметь стратегическое значение в дальнейшем ведении боевых действий на данном участке фронта. В настоящее время ситуация в регионе остается напряженной, с обеих сторон продолжаются активные боевые действия.

    Ранее российская армия усилила огневое воздействие по позициям украинских боевиков в Серебрянке и сократила межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки в Донецкой народной республике.

    Кроме того, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в Донецкой народной республике, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.

    Сообщалось, что Вооруженные силы Украины больше двух недель не забирают тела погибших сослуживцев после боевых действий в районе Петровского в Луганской народной республике, где ежедневно теряют до отделения личного состава.

    Коментарии (5)
    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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