Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Военный эксперт назвал тактический прием ВС России в Курской области
Военный эксперт Дандыкин заявил о применении тактики малых котлов ВС России в Курской области
Вооруженные силы России в Курской области применяют тактику малых котлов для эффективного выдавливания противника, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Дандыкин пояснил, что тактика малых котлов предполагает окружение и уничтожение противника в населенных пунктах, где они окопались, перерезая их коммуникации, передает «Лента.ру».
Эксперт отметил сложные погодные условия в регионе, подчеркнув, что российские войска уже привыкли к такому климату. Он выразил мнение, что текущая неделя может стать определяющей в развитии ситуации в Курской области.
Дандыкин также заявил, что нынешние действия ВСУ могут завершиться полным крахом или даже катастрофой для противника, что подчеркивает неудачность их стратегической операции.
Российские войска достигли окраины Суджи в Курской области и установили контроль над ключевой трассой.
Ранее ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.
В региональном правительстве сообщили, что российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области.