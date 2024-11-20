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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

    20 ноября 2024, 00:29 • Новости дня
    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS

    Times: Киев получил около 50 американских ракет ATACMS

    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, сообщила британская The Times, отметив, что Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Как отметили обозреватели, ситуация с вооружением остается напряженной, и дефицит ракет может повлиять на оперативные возможности Украины в случае необходимости использования данных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

    Спустя сутки ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что данная атака является сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

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    20 ноября 2024, 04:05 • Новости дня
    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину

    Washington Post: Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину

    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину
    @ Mihir Melwani/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, это решение обосновано необходимостью предотвратить возможный прорыв российских войск на востоке Украины. Американские чиновники подчеркнули, что мины планируется использовать исключительно на территориях, которые Вашингтон считает украинскими, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, это решение противоречит ранее принятой политике Байдена. В 2022 году администрация объявила об ограничении применения противопехотных мин, фактически отказываясь от их использования за пределами Корейского полуострова. Новый шаг вызвал неоднозначную реакцию, учитывая предыдущие заявления о необходимости минимизации использования такого типа вооружения.

    Источники WP указывают на то, что поставка мин является временной мерой и рассматривается как «исключение», обусловленное текущей ситуацией на Украине.

    Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.

    Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновение России с европейскими войсками на Украине не ожидается, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву.

    «Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», – сказал Боррель журналистам после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ЕС оказывает военную помощь Киеву, но это не делает его участником конфликта.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

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    19 ноября 2024, 23:15 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у нее нет комментариев по поводу сообщения Минобороны о том, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Брянской областью.

    Пентагон не стал комментировать заявление министерства обороны России о том, что российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS. «У меня нет комментария по этому поводу», – приводит РИА «Новости» слова Сингх .

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена

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    19 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте

    Депутаты от Словакии отказались смотреть выступление Зеленского в Европарламенте

    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты Европейского парламента от правящей в Словакии партии Smer-SD приняли решение бойкотировать видеообращение Владимира Зеленского. Об этом заявил парламентарий Любош Блага.

    Блага в своем видеообращении в Telegram-канале отметил, что партия считает политику Зеленского ненавистнической по отношению к России и выразил уверенность, что такая политика толкает мир к ядерному конфликту. Он также подверг критике преследование оппозиции на Украине и обвинил киевский режим в авторитарности, утверждая, что из-за него продолжают гибнуть люди, передает РИА «Новости».

    Депутат заключил свое заявление словами: «Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу «Мистера Бина». В Европейском парламенте от Smer-SD представлены пять депутатов, включая самого Благу.

    Напомним, ранее Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь. Депутаты Верховной рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом.

    Ранее на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ЕС начинают осознавать сложное положение Украины на фронте и недостаточную эффективность санкций против России.

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    19 ноября 2024, 16:57 • Новости дня
    Депутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
    Депутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Верховной рады подвергли резкой критике «план стойкости» Украины, представленный президентом страны Владимиром Зеленским, отмечая, что большинство пунктов оказались неясными и популистскими.

    Как сообщает ТАСС, депутат Ярослав Железняк заявил, что в десяти пунктах плана содержится слишком много общих фраз, и только один из них, касающийся социальной защиты военных, является четким и конкретным.

    Железняк описал выступление Зеленского в парламенте как запутанное, отметив, что президент обещал полный документ только в декабре. Депутат также подверг жесткой критике пункт плана, посвященный финансам, назвав его «полной фигней». Пункты об энергетике, общинах и человеческом капитале также не содержат конкретных предложений, добавил он.

    Особое внимание привлек пункт о «культурном суверенитете», в котором Зеленский предложил создать «культурный Рамштайн» для продвижения имиджа Украины за рубежом. Депутат Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) назвал эту идею «полным идиотизмом». Также он выразил недовольство тем, что во время выступления президента в Раде была полностью заблокирована мобильная связь.

    Депутат Ирина Геращенко назвала выступление Зеленского провальным, отметив, что даже члены партии «Слуга народа» не аплодировали ему с обычным энтузиазмом. Она подчеркнула, что план был слишком оторван от реальности и не содержал ясных предложений, что вызвало разочарование среди парламентариев.

    Напомним, Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    20 ноября 2024, 08:12 • Новости дня
    Российские войска захватили центр Часова Яра

    ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яру и заняли центр города

    Российские войска захватили центр Часова Яра
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись на полтора километра в Часовом Яру, заняв центр города, что стало возможным благодаря успешным штурмовым действиям последних суток.

    Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яру Донецкой народной республики и закрепились в центральной части города, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что за последние сутки ВС РФ продвинулись на полтора километра, прорвав оборонительные линии противника. Сейчас российские войска занимают позиции в районе административных зданий в центре города.

    Марочко подчеркнул, что одновременно с фиксацией в центре города российские подразделения ведут обходные маневры, охватывая противника с флангов в северной и южной частях населенного пункта. Этими действиями силы РФ стремятся усилить свои позиции и создать условия для дальнейшего продвижения.

    Командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию в Часовом Яру, но сталкивается с нехваткой солдат, вооружения и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы успешно продвинулись в районе Часова Яра, что нарушило снабжение Вооруженных сил Украины.

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    20 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра

    Онуфриенко: Освобождение Часова Яра стало вопросом нескольких недель

    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре и заняли центр города.

    «Бои в Часовом Яре длятся более полугода. До сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС России, усилив давление на противника, «одним рывком в течение суток» освободили этот район города. «Затем наши бойцы, преодолев узкий перешеек между Октябрьским и основными линиями обороны ВСУ, оказались в центре Часова Яра», – добавил собеседник.

    Онуфриенко уточнил: сейчас бои идут за Часовоярский огнеупорный комбинат. «По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», – считает аналитик.

    Он напомнил, что после освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности. «Донецкая агломерация – это целая сеть близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Более того, укрепрайон ВСУ в Часовом Яре изначально опирался на канал Северский Донец – Донбасс, который является объективным препятствием для прохода бронетехники», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, учитывая, что рядом с Часовым Яром расположены Константиновка и масса других населенных пунктов, противник получал возможность наносить удары из глубины оборонительных рубежей по наступающим войскам. Этим и определяется тяжесть боев в Донецкой агломерации», – объясняет собеседник.

    Между тем российские войска параллельно обходят противника по флангам. «В частности, они наступают на Ступочки, охватывая Часов Яр с юга», – напомнил аналитик. По его прогнозам, после занятия Часовоярского огнеупорного завода освобождение города станет вопросом нескольких недель. Как полагает собеседник, взятие Часова Яра создаст предпосылки для последующего наступления с севера на юг по направлению к Торецку. «А после этого можно ожидать продвижения дальше на запад», – заключил Онуфриенко.

    Военный обозреватель Юрий Подоляка в свою очередь отметил, что потеря ВСУ завода и прилегающего к нему микрорайона высотной застройки делает невозможным дальнейшее удержание противником оставшихся частей города. «Он будет вынужден откатываться с этой наиважнейшей точки Северного Донбасса по направлению к Константиновке, Дружковке и Краматорску», – допускает он.

    «А еще надо помнить, что сегодня боевые действия – это в первую очередь война дронов. А Часов Яр – наивысшая точка Северного Донбасса (аналог значимости высот в районе Горняка). Потеря контроля над ней для противника обернется ухудшением возможностей работы их БПЛА. И соответственно, в улучшении работы наших беспилотных систем. Это однозначно скажется на всех последующих сражениях в этом районе», – считает аналитик.

    Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и заняли центр города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на полтора километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким образом его будет освобождать российская армия.

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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    19 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    @ Frank May/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники компании «Украинские вертолеты» были замечены в нарушении режима пребывания в Центрально-Африканской Республике, находясь в одном из увеселительных заведений Банги в состоянии алкогольного опьянения.

    Украинские подрядчики компании «Украинские вертолеты», работающие в миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), нарушили установленный режим пребывания в стране, передает ТАСС.

    Сотрудники были замечены в увеселительном заведении Sango в Банги в ночное время, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, находящейся в распоряжении агентства, видно, что они общались на суржике, что подтверждает их украинское происхождение.

    По словам представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), сотрудникам Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) запрещено покидать гарнизон в вечернее время по соображениям безопасности. Однако нарушение этого запрета, по мнению СОМБ, стало возможным из-за продления мандата миссии, что дало сотрудникам МИНУСКА больше свободы действий.

    МИНУСКА заключила контракт с украинской компанией «Украинские вертолеты» на период с 1 октября 2024 года по 20 июня 2025 года. Контракт на сумму 4,45 млн долларов подразумевает выполнение перевозок внутри ЦАР. В СОМБ заявили о наличии большого количества субподрядчиков, среди которых и украинская компания, что может способствовать таким нарушениям.

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    20 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Reuters: Лула да Силва досрочно завершил обсуждение ситуации на Украине

    Президент Бразилии досрочно завершил обсуждение украинского конфликта на саммите G20

    Reuters: Лула да Силва досрочно завершил обсуждение ситуации на Украине
    @ ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На саммите G20 в Бразилии европейские делегации выразили недовольство решением Лулы да Силвы закончить обсуждение украинского конфликта и выпустить итоговое коммюнике на день раньше, чем было запланировано, сообщило Reuters.

    По информации агентства, представители европейских стран на саммите «Группы двадцати» (G20) выразили недовольство действиями бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он решил досрочно завершить обсуждение украинского конфликта и выпустить итоговое коммюнике на день раньше, что вызвало негативную реакцию со стороны делегатов, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что обычно коммюнике выпускается в конце саммита, однако Лула утвердил текст во время пленарного заседания в понедельник. Это произошло в момент отсутствия в зале лидеров Франции, Германии и США. Европейские делегаты недовольны таким решением, так как это свернуло сложную дискуссию о войне на Украине.

    Бразильские дипломаты, присутствовавшие на переговорах, заявили, что Лула поспешил с утверждением совместного заявления из-за риска того, что страны могли бы не согласовать окончательный текст декларации. Некоторые страны требовали более жестких формулировок по конфликту на Украине, что затрудняло достижение консенсуса.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия согласилась с пунктом об урегулировании конфликта на Украине, содержащимся в итоговой декларации саммита G20.

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    20 ноября 2024, 10:36 • Новости дня
    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области

    The Washington Post: Украина впервые применила ракеты ATACMS по Брянской области России

    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области
    @ EyePress News/Reuters

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, пишет американская The Washington Post.

    Украина впервые выпустила американские ракеты ATACMS по общепризнанной территории России, нанеся удар по оружейному складу в Брянске. Российское Министерство обороны заявило, что пять из шести выпущенных ракет были сбиты, а шестая повреждена, однако украинские официальные лица сообщили, что удар вызвал пожар на складе в Карачеве.

    Американский официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, подтвердил The Washington Post факт первого использования Украиной ракет ATACMS против России. Ракеты ATACMS позволяют Киеву поражать военную технику и персонал на больших расстояниях, укрепляя позиции Украины в случае переговоров о завершении войны после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

    Удар произошел на фоне усиления конфликта и изменяющейся позиции администрации Байдена, которая ранее запрещала использовать эти ракеты для ударов по территории России. Однако недавнее развертывание более 10 тысяч северокорейских войск в поддержку России побудило США пересмотреть эту политику, разрешив удары по российским целям за пределами Украины, полагает WP. Отметим, что о размещении северокорейских военных  в Курской области заявляли власти США, Украины и Южной Кореи. Москва и Пхеньян эти заявления опровергали.

    Официальные лица США заявили, что новая политика направлена на сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России. В то время как администрация Байдена подвергается критике за «слишком позднюю» поддержку Украины, Россия выразила возмущение новой политикой, обвиняя США и НАТО в пересечении «красных линий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.


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    20 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Песков отверг возможность заморозки конфликта на Украине

    Песков заявил, что Россия не приемлет «заморозку» конфликта на Украине

    Песков отверг возможность заморозки конфликта на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментируя публикацию Reuters о возможных сценариях остановки конфликта, Песков заявил, что для России важнее всего достичь целей своей специальной военной операции, передает ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии планирует представить план заморозки конфликта на Украине с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск.

    Песков заявлял, что президенты России и Турции не затронули инициативу Анкары о заморозке конфликта на Украине во время недавних переговоров.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия украинского президента Владимира Зеленского.

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    19 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Дания передала Украине шесть истребителей F-16

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о передаче шести истребителей F-16 Украине и планах передать еще 13 машин.

    Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что это первая партия из запланированных 19 самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новости.LIVE».

    Фредериксен подчеркнула, что тренировки украинских пилотов начались в августе прошлого года и продолжаются. Она отметила, что процесс обучения непростой, однако он необходим для усиления обороноспособности Украины.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Дании, заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории.

    Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (9)
    19 ноября 2024, 20:04 • Новости дня
    Зеленский подтвердил разрешение ударов ATACMS вглубь России

    Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Зеленский подтвердил разрешение ударов ATACMS вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Дании, заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории.

    Зеленский подтвердил, что США дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России с использованием ракет ATACMS, сообщает «Газета.Ru».

    «Теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать», – подчеркнул Зеленский, говоря о планах Украины использовать американские ракеты для атак. Это заявление вызвало значительный интерес, учитывая напряженность в отношениях между Украиной и Россией.

    США ранее предоставили Украине ракеты ATACMS для укрепления обороноспособности страны. Эти ракеты отличаются высокой точностью и дальностью поражения целей, что делает их важным элементом в арсенале Киева. Ранее неоднократно обсуждались ограничения на использование американского вооружения, однако текущее заявление Зеленского свидетельствует о существенном изменении в подходе.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (9)
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