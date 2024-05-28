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    Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    @ Global Look Press

    28 мая 2024, 17:58 Мнение

    Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков

    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

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    Широкая публика и даже некоторые эксперты сильно удивляются: как это Зеленский так жестко и открыто шантажирует Байдена необходимостью присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии. Президент Украины (или то, что осталось от него в связи с просрочкой каденции) прямо наезжает на президента США. Дескать, отсутствие в Швейцарии – «слабая позиция», это станет серьезным ударом по урегулированию кризиса по сценарию западной коалиции.

    Сдается мне, что всё это – часть политической игры.

    Дело в том, что 15 июня в Италии должен закончиться саммит «Большой семерки». Как раз в день начала швейцарского саммита. Лететь из Апулии до Цюриха два часа. Не больше.

    В таких обстоятельствах для Байдена просто взять и улететь в Вашингтон – значит, демонстративно признать содержательную пустоту швейцарского слета и оценить участников как бесперспективных словоблудов.

    Такой поворот кажется слишком уж жестким. Поэтому тут возможны два варианта.

    Первый. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Байден не может участвовать в промежуточных и пустых мероприятиях. Это снижает статус главы США. Даже в какой-то мере унижает его своей бесполезностью. Особенно перед дебатами с Трампом. Лучше унизить 50 президентов второстепенных стран, чем унизиться президенту США. Или подставиться перед соперником. Логично.

    Второй. Идет игра на публику. Спектакль. Сроки заранее согласовывались, чтобы Байдену два раза не летать в далекую Европу перед выборами. В конце концов Байден согласится приехать. А Зеленский сейчас своими публичными претензиями просто заполняет информационную повестку, используя американского президента как информационный крючок для сохранения внимания аудитории.

    Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    Понаблюдаем.

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