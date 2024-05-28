Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

Широкая публика и даже некоторые эксперты сильно удивляются: как это Зеленский так жестко и открыто шантажирует Байдена необходимостью присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии. Президент Украины (или то, что осталось от него в связи с просрочкой каденции) прямо наезжает на президента США. Дескать, отсутствие в Швейцарии – «слабая позиция», это станет серьезным ударом по урегулированию кризиса по сценарию западной коалиции.

Сдается мне, что всё это – часть политической игры.

Дело в том, что 15 июня в Италии должен закончиться саммит «Большой семерки». Как раз в день начала швейцарского саммита. Лететь из Апулии до Цюриха два часа. Не больше.

В таких обстоятельствах для Байдена просто взять и улететь в Вашингтон – значит, демонстративно признать содержательную пустоту швейцарского слета и оценить участников как бесперспективных словоблудов.

Такой поворот кажется слишком уж жестким. Поэтому тут возможны два варианта.

Первый. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Байден не может участвовать в промежуточных и пустых мероприятиях. Это снижает статус главы США. Даже в какой-то мере унижает его своей бесполезностью. Особенно перед дебатами с Трампом. Лучше унизить 50 президентов второстепенных стран, чем унизиться президенту США. Или подставиться перед соперником. Логично.

Второй. Идет игра на публику. Спектакль. Сроки заранее согласовывались, чтобы Байдену два раза не летать в далекую Европу перед выборами. В конце концов Байден согласится приехать. А Зеленский сейчас своими публичными претензиями просто заполняет информационную повестку, используя американского президента как информационный крючок для сохранения внимания аудитории.

Какой из вариантов на самом деле реализуется?

Понаблюдаем.

Источник