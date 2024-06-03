Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не смог настроить азиатские страны на такой же уровень поддержки, какой он получает от Запада, пишет газета Washington Post (WP).
Эту попытку Зеленский предпринял во время своей поездки в Сингапур и на Филиппины, передает РИА «Новости».
Намерение Украины вызвать такое же эмоциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось, говорится в материале газеты.
По словам профессора Национального университета Сингапура Раджа Мохана, Азия не верит риторике Запада.
Ранее в Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии.