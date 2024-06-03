Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
В Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии
В МИД Казахстана посчитали сомнительной идею интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким СМИ Центральной Азии, в котором он хочет заявить об угрозе со стороны России, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, украинская сторона организовала этот проект самостоятельно и пригласила на интервью ряд частных СМИ Казахстана, передает ТАСС.
Он отметил, что по линии МИД Казахстана, то есть по официальным дипломатическим каналам, эта информация не проходила. Идею с организацией интервью он назвал больше эмоциональной, чем рациональной.
Ранее в Казахстане опровергли информацию о привлечении осужденных в России граждан к СВО.