29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
В Казахстане опровергли информацию о привлечении осужденных в России граждан к СВО
Информация в социальных сетях о том, что граждане Казахстана, осужденные в России, якобы насильно привлекаются к участию в специальной военной операции (СВО), не соответствует действительности, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, появляются данные о том, что якобы граждане Казахстана, находящиеся под следствием либо осужденные в России, забираются насильно в зону проведения СВО в сторону Украины, что является неправдой, так как ни один из вышеуказанных граждан Казахстана не был привлечен к военным действиям, передает ТАСС.
По его словам, сейчас около 10 граждан Казахстана находятся под следствием в России консул несколько раз выезжал ним и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений, а также оказывает консульскую и правовую помощь.
Ранее гражданам Казахстана рекомендовали всегда носить с собой документы в России.