Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
Гражданам Казахстана рекомендовали всегда носить с собой документы в России
МИД Казахстана рекомендовал своим гражданам в России иметь при себе документы
Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим согражданам, находящимся на территории Российской Федерации, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщили в казахстанском ведомстве.
Представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что после теракта в московском ТЦ «Крокус Сити Холл» Россия, как и любая страна, где произошло подобное ЧП, принимает меры по обеспечению безопасности. В связи с этим, по его словам, «задержания и проверки – это нормально», передает «Говорит Москва».
Смадияров также сообщил, что в МИД Казахстана не поступало жалоб от граждан на неправомерные действия со стороны российских силовиков.
Ранее суд в Санкт-Петербурге постановил выдворить из России гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзода, который был участником группы в соцсети, где вербовали террористов.
Напомним, МВД внесло в правительство России проект закона об ужесточении регулирования в сфере миграции, который предусматривает сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года.