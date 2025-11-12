Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Россия пообещала передать Казахстану амурских тигров
На переговорах в Кремле одобрен план по переселению амурских тигров из России в Казахстан, также согласована масштабная программа сотрудничества двух стран до 2030 года.
Делегации России и Казахстана подписали ряд важных документов в ходе переговоров в Кремле, сообщает ТАСС. Одним из ключевых соглашений стал «совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Республику Казахстан амурских тигров из РФ и первичной адаптации завезенных животных».
Помимо этого, была утверждена комплексная программа экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года. Этот документ направлен на укрепление и расширение экономических связей между Россией и Казахстаном в различных отраслях.
Переговоры и подписанные соглашения свидетельствуют о стремлении России и Казахстана к дальнейшему развитию сотрудничества в различных сферах, включая экологию и экономику. Ожидается, что реализация данных планов принесет значительные результаты для обеих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.