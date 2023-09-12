Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
В офисе Зеленского заявили о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.
«Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», – заявил он, передает РИА «Новости».
По словам Подоляка, Индия, Китай, а также Турция сегодня эффективно «зарабатывают на войне». «Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», – заявил он.
Однако Подоляк добавил, что перечисленные страны эффективно вкладываются в науку. В частности, Индия, по его словам, «уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир».
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему саммит G20 в Индии может стать уникальным в случае приближения конфликта на Украине к завершению.