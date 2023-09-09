Почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом

Саммит G20 в Индии может стать уникальным в случае приближения украинского конфликта к завершению

В субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «Большая двадцатка» (G20) приняла компромиссную декларацию. Так он дал понять, что что участники переговоров устранили серьезные разногласия по поводу формулировок в отношении украинского кризиса. «Благодаря напряженной работе всех команд мы достигли консенсуса по декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации», – сообщил Моди лидерам G20 в Нью-Дели.

Вашингтон собирался включить в совместное заявление по итогам саммита G20 формулировки о России и Украине, но не был уверен, что документ будет согласован. Как отмечал первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер, в формате G20 диалог всегда труднее, чем в G7. В этой связи, отмечал Файнер, включить в заявление формулировки, касающиеся проведения Россией спецоперации на Украине, «будет труднее». «Поэтому мы работаем над этими проблемами», – добавил он.

О том, что разногласия между Москвой и рядом западных стран по конфликту на Украине преодолены и согласованы компромиссные формулировки, ранее рассказали дипломатические источники Bloomberg. Формулировки во многом аналогичны тем, что содержались в итоговом заявлении саммита G20 на Бали в Индонезии в 2022 году. В той декларации большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но в документе было указано существование «других мнений по поводу этой ситуации и санкций». Москва сочла такую декларацию хорошим результатом, потому что документ «устроил всех».

Главный переговорщик Индии Амитабх Кант назвал историческим тот факт, что итоговая декларация имеет 100-процентный консенсус по геополитическим вопросам. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья тоже считает произошедшее прорывом и не исключает, что компромисс среди лидеров «Большой двадцатки» может приблизить украинский конфликт к завершению.

«То, что отличает саммит этого года в отношении российского-украинского вопроса, это то, что теперь процесс обсуждения проблемы регулируется правилами, которые поддерживают все страны G20. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом. И мы верим, что улучшение будет иметь позитивное влияние на то, как быстро и легко конфликт будет разрешен. В конечном итоге, он должен быть разрешен», – заявил Магвенья.

Саммит лидеров G20 в Нью-Дели начался в субботу и завершится в воскресенье. Кроме лидеров стран «двадцатки» приглашены главы девяти государств: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую – премьер Госсовета КНР Ли Цян. Лавров заявил, что заблокирует итоговую декларацию, если она не будет отражать позицию Москвы по Украине и другим кризисам.

Проект итогового заявления G20 также содержал пассаж о недопустимости применения атомного оружия или соответствующих угроз. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, соответствующие выдержки предложили Индия, ЮАР, Бразилия и Индонезия.

Впрочем, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации по теме интерпретации итогового заявления саммита G20. Дипломат обратила внимание на то, что «западные СМИ соревнуются в интерпретации то «согласованного» (Bloomberg), то «несогласованного» (Financial Times) заявления «двадцатки». «Снова повторю: не поддавайтесь на провокации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, только официально опубликованный текст такого рода является согласованным. «До этого может быть все что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», – подчеркнула она.

«Вспомните саммит БРИКС пару недель назад. Прием шестого члена в объединение был дополнен уже после согласования и даже переданного в СМИ рядом источников в делегациях списка новичков», – напомнила дипломат.

«Для Украины согласование проекта итогового заявления G20 – тревожный звонок. Если Россия и Америка могут сделать совместное заявление, которое хоть как-то касается Украины, то в дипломатическом отношении есть проигравшая сторона. И в данном случае это, скорее всего, Украина и поддерживающий ее блок стран», – считает Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

По оценке эксперта, в заявлении по итогам саммита речь идет об общих формулировках о достижении мира, в декларации нет конкретного плана выхода, заморозки или иного другого варианта завершения украинского конфликта. «Но даже общее заявление выглядит довольно перспективным и обнадеживающим в нынешних условиях. Оно будет резко противоречить тем пессимистическим заявлениям, которые раздавались на прошлой неделе после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана», – добавил Межуев.

Политолог не исключил, что переговоры с Эрдоганом «включали в себя конкретные шаги по достижению какого-то компромисса», эта встреча двух лидеров могла быть проведена «для отвода глаз с целью не ускорять события и не провоцировать другую враждебную сторону на те или иные дипломатические инициативы, которые могли бы торпедировать подобного рода соглашения».

«Общая тональность последней недели – возобновить переговорный трек, не прекращая боевых действий. Это попытка найти промежуточные формы разрешения ситуации в условиях дипломатического кризиса»,

– пояснил Межуев.

По данным Bloomberg, в ходе закрытых переговоров на саммите в Индии Эрдоган призывал нескольких лидеров стран G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов. В частности, речь идет о том, чтобы российский экспорт продовольствия страховала лондонская компания Lloyd's, а российские банки вновь подключили к системе SWIFT. В итоговой декларации саммита содержится призыв к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из РФ и Украины.

«Для Индии Украина является весьма второстепенным вопросом, ей неважно, как будет развиваться военный конфликт. Скорее, это лишь повод Для Нью-Дели показать консолидацию с Западом», – отмечает Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики.

«Запад во многом стал заложником Украины: слишком много вложено политического, финансового и репутационного капитала в ее поддержку. С прекращением этой помощи пострадает не только Украина, но и большое количество западных политиков, которые поставили свою репутацию на кон. Для демократических стран Запада это важный момент, они не могут сказать: «мы ошиблись». Это уже вопрос поддержки не Украины, а их репутации», – пояснил политолог.

Бондаренко считает, что проведением этого саммита и появлением компромиссной декларации Индия сильно упрочивает положение в качестве главного глобального партнера Запада в Азии. «Это происходит на фоне напряжения отношений Китая с Европой и США, а также отсутствия на саммите председателя КНР Си Цзиньпина и фактически замороженных отношений России с Западом», – добавляет собеседник.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы хотя бы одна мощная и великая страна Азии была для них союзником и партнером. «В этой связи они крайне нуждаются в Индии и будут делать большие инвестиции в индийскую экономику», – ожидает эксперт.

«Если этот саммит G20, действительно, будет настолько уникальным и приблизит украинский конфликт к завершению, то у Индии появятся огромные возможности стать лидером третьего мира, что не удалось Китаю. Сначала казалось, что именно КНР станет главным миротворцем после своего исторического прорыва, связанного с примирением Саудовской Аравии и Ирана. Но при всем его потенциале мирная инициатива Пекина не привела к разрешению ситуации. Если Индии удастся осуществить нечто подобное, то значение самого государства и конкретно премьер-министра Нарендры Моди резко возрастет в глобальном масштабе», – уверен Межуев.