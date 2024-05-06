Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.0 комментариев
Китай поддержал идею олимпийского перемирия
Китай и Франция выступили за перемирие на время Олимпиады в Париже
Китай поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Си Цзиньпин заявил, что сегодняшний мир неспокоен, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная держава, Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр, передает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж не ведут переговоры о перемирии на Украине на время Олимпийских игр.
Напомним, в январе 2023 года ВС России объявили рождественское прекращение огня. Однако ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.