Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

Индия поможет России нарастить высокотехнологичный экспорт

Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков.

Российский «Трансмашхолдинг» и дочернее предприятие индийских железных дорог – компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение, говорится в сообщении российского холдинга. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions Ltd, которое будет реализовывать проект, предполагающий поставку и последующее сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. При этом индийская сторона будет владеть 25%, российская – 75% создаваемого СП.

Ранее в марте «Трансмашхолдинг» выиграл самый большой тендер за всю историю железной дороги «на 6,5 млрд долларов, который предполагает поставку вагонов в течение последующих четырех лет и 35 лет сервисного обслуживания». И вот теперь состоялось подписание соглашения.

Для компании это первый выход в Индию, который открывает в том числе большие перспективы для международного сотрудничества, сказал гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

Это российско-индийское СП должно будет произвести 120 электропоездов (по 16 вагонов) дальнего следования со спальными местами Vande Bharat на 1,7 млрд долларов.

Пока западные компании разрывают СП с российскими партнерами, закрывают или продают свои бизнесы на территории России, как, например, немецкий Siemens или западные автомобильные бренды, восточные партнеры, наоборот, открывают окно возможностей для выхода на российский рынок.

И это касается не только китайских автомобильных брендов, которых насчитывается уже десятки в России. Индийские железные дороги нашли в лице российской компании современные технологии и одновременно более «вкусную» цену.

Зачем Индии вообще потребовалось искать партнера для производства пассажирских поездов дальнего сведения? Скоростные электропоезда Vande Bharat Express уже производятся в Индии с 2019 года и отлично эксплуатируются на индийских железных дорогах.

«Однако это дневные поезда с сидячими местами, которые предназначены для поездок на короткие расстояния. Они соединяют крупные индийские города, которые находятся друг от друга на расстоянии менее суток. Вместе с тем

в Индии есть города, расстояние между которыми значительное, а поездка занимает больше суток и требует больше комфорта. А у России есть многолетний опыт в создании подвижного состава для длительных поездок, поэтому неудивительно, что наш опыт заинтересовал индийскую сторону»,

– говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Россия не случайно выиграла индийский тендер, объединившись с индийской стороной. «Технологии пассажирского вагоностроения в России за последние 30 лет шагнули далеко вперед. Поэтому тендер и удалось выиграть. Кроме того, западные аналоги предлагаются существенно дороже», – отмечает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Для российской стороны это соглашение дает как экономические, так и геополитические выгоды. Во-первых, этот проект позволит загрузить имеющиеся мощности «Трансмашхолдинга» и расширить производства. Во-вторых, прибыль от реализации экспорта будет расти, говорит Перепелица. Более того, речь идет именно об экспорте сложной высокотехнологичной продукции, который власти хотят увеличивать.

«Индийский железнодорожный рынок один из крупнейших в мире, поэтому подобный заказ является не просто выгодным, но еще и стратегически важным с геополитической точки зрения. Это имиджевый для России проект, который позволяет выйти на новые рынки сбыта и упрочить позиции в вагоностроительной отрасли»,

– говорит Перепелица.

Этот контракт позволит продвигать отечественнее технологии как на индийский рынок, так и на азиатский рынок в целом, а также вывести и другую отечественную продукцию на местный рынок, заключать новые контракты, указывает Баранов. С другой стороны, Россия может найти в Индии поставщиков различных деталей и узлов для своих российских производств, добавляет он. После ухода Siemens, с которым российские компании сотрудничали несколько десятилетий, эта синергия с индийской промышленностью может оказаться очень выгодной.

Более того, Россия может начать покорять и другие незападные рынки. «Железные дороги являются очень важным элементом транспортной инфраструктуры и, очевидно, будут востребованы развивающимися экономиками Азии, Африки и Латинской Америки. Россия, участвуя в подобных проектах, может обеспечить развитие вагоностроительной отрасли в стране, создать дополнительные рабочие места и дополнительные поступления в российский бюджет», – говорит Денис Перепелица.

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Индийская сторона в этом проекте тоже, конечно, не обделена. «Индия приобретет новые технологии, на базе которых будет развивать другие сегменты национального машиностроения. Кроме того, производимый подвижной состав, после удовлетворения потребностей Индийских железных дорог, может поставляться в другие страны, что увеличит поступления в бюджет страны. Наконец, Индия может предложить российской стороне различную производственную продукцию, что усилит ее позиции на отечественном рынке и повысит поступления от экспорта. И в целом данный контракт будет способствовать укреплению связей между Россией и Индией, росту их позиций среди технологических держав», – рассуждает Дмитрий Баранов.

За последние полтора года Россия смогла существенно нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию морским транспортом, хотя ранее поставки были мизерные. И в целом развивающийся индийский рынок с огромным населением – это настоящая золотая жила. В итоге за пять месяцев этого года Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот вырос до 27,1 млрд долларов. И потенциал для роста имеется огромный, в том числе со стороны импорта из Индии, который пока относительно невелик.