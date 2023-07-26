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Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

Россия поможет Индии обзавестись комфортными поездами дальнего следования Нина Зотина/РИА Новости
Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков.  Подробности...
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Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

Корабли Черноморского флота готовятся отражать атаки противника Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Африка усилит российские возможности в космосе

ЮАР. Глава Южно-Африканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов (в центре), гендиректор «Систем прецизионного приборостроения» Юрий Рой (слева направо) рядом со новым российским комплексом обнаружения космического мусора Б. Готгельф/Роскосмос Медиа/ТАСС
В рамках масштабного саммита Россия – Африка ожидается подписание специального соглашения о сотрудничестве с африканскими странами в области космоса. Более того, Россия даже готова создавать с ними совместную орбитальную станцию. Какие еще космические проекты с Африкой рассматриваются и уже создаются и почему это может иметь для российского космоса ключевое значение? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно. Подробности...

В Африке идет борьба за будущее человечества

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
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    Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

    Индия поможет России нарастить высокотехнологичный экспорт
    Россия поможет Индии обзавестись комфортными поездами дальнего следования
    		  
    26 июля 2023, 12:02
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков.

    Российский «Трансмашхолдинг» и дочернее предприятие индийских железных дорог – компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение, говорится в сообщении российского холдинга. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions Ltd, которое будет реализовывать проект, предполагающий поставку и последующее сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. При этом индийская сторона будет владеть 25%, российская – 75% создаваемого СП.

    Ранее в марте «Трансмашхолдинг» выиграл самый большой тендер за всю историю железной дороги «на 6,5 млрд долларов, который предполагает поставку вагонов в течение последующих четырех лет и 35 лет сервисного обслуживания». И вот теперь состоялось подписание соглашения.

    Для компании это первый выход в Индию, который открывает в том числе большие перспективы для международного сотрудничества, сказал гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

    Это российско-индийское СП должно будет произвести 120 электропоездов (по 16 вагонов) дальнего следования со спальными местами Vande Bharat на 1,7 млрд долларов.

    Пока западные компании разрывают СП с российскими партнерами, закрывают или продают свои бизнесы на территории России, как, например, немецкий Siemens или западные автомобильные бренды, восточные партнеры, наоборот, открывают окно возможностей для выхода на российский рынок.

    И это касается не только китайских автомобильных брендов, которых насчитывается уже десятки в России. Индийские железные дороги нашли в лице российской компании современные технологии и одновременно более «вкусную» цену.

    Зачем Индии вообще потребовалось искать партнера для производства пассажирских поездов дальнего сведения? Скоростные электропоезда Vande Bharat Express уже производятся в Индии с 2019 года и отлично эксплуатируются на индийских железных дорогах.

    «Однако это дневные поезда с сидячими местами, которые предназначены для поездок на короткие расстояния. Они соединяют крупные индийские города, которые находятся друг от друга на расстоянии менее суток. Вместе с тем

    в Индии есть города, расстояние между которыми значительное, а поездка занимает больше суток и требует больше комфорта. А у России есть многолетний опыт в создании подвижного состава для длительных поездок, поэтому неудивительно, что наш опыт заинтересовал индийскую сторону»,

    – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Россия не случайно выиграла индийский тендер, объединившись с индийской стороной. «Технологии пассажирского вагоностроения в России за последние 30 лет шагнули далеко вперед. Поэтому тендер и удалось выиграть. Кроме того, западные аналоги предлагаются существенно дороже», – отмечает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    Для российской стороны это соглашение дает как экономические, так и геополитические выгоды. Во-первых, этот проект позволит загрузить имеющиеся мощности «Трансмашхолдинга» и расширить производства. Во-вторых, прибыль от реализации экспорта будет расти, говорит Перепелица. Более того, речь идет именно об экспорте сложной высокотехнологичной продукции, который власти хотят увеличивать.

    «Индийский железнодорожный рынок один из крупнейших в мире, поэтому подобный заказ является не просто выгодным, но еще и стратегически важным с геополитической точки зрения. Это имиджевый для России проект, который позволяет выйти на новые рынки сбыта и упрочить позиции в вагоностроительной отрасли»,

    – говорит Перепелица.

    Этот контракт позволит продвигать отечественнее технологии как на индийский рынок, так и на азиатский рынок в целом, а также вывести и другую отечественную продукцию на местный рынок, заключать новые контракты, указывает Баранов. С другой стороны, Россия может найти в Индии поставщиков различных деталей и узлов для своих российских производств, добавляет он. После ухода Siemens, с которым российские компании сотрудничали несколько десятилетий, эта синергия с индийской промышленностью может оказаться очень выгодной.

    Более того, Россия может начать покорять и другие незападные рынки. «Железные дороги являются очень важным элементом транспортной инфраструктуры и, очевидно, будут востребованы развивающимися экономиками Азии, Африки и Латинской Америки. Россия, участвуя в подобных проектах, может обеспечить развитие вагоностроительной отрасли в стране, создать дополнительные рабочие места и дополнительные поступления в российский бюджет», – говорит Денис Перепелица.

    Индийская сторона в этом проекте тоже, конечно, не обделена. «Индия приобретет новые технологии, на базе которых будет развивать другие сегменты национального машиностроения. Кроме того, производимый подвижной состав, после удовлетворения потребностей Индийских железных дорог, может поставляться в другие страны, что увеличит поступления в бюджет страны. Наконец, Индия может предложить российской стороне различную производственную продукцию, что усилит ее позиции на отечественном рынке и повысит поступления от экспорта. И в целом данный контракт будет способствовать укреплению связей между Россией и Индией, росту их позиций среди технологических держав», – рассуждает Дмитрий Баранов.

    За последние полтора года Россия смогла существенно нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию морским транспортом, хотя ранее поставки были мизерные. И в целом развивающийся индийский рынок с огромным населением – это настоящая золотая жила. В итоге за пять месяцев этого года Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот вырос до 27,1 млрд долларов. И потенциал для роста имеется огромный, в том числе со стороны импорта из Индии, который пока относительно невелик.
     
     
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