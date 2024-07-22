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Венгрия отреагировала на предложение перенести совет глав МИД ЕС на Украину
Венгрия высказалась против переноса совета глав МИД ЕС на Украину
Венгрия против предложения перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств на Украину, которое было озвучено на заседании глав МИД стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Как указал Сийярто в эфире телеканала М1, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил не проводить неформальный совет глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визитов венгерского премьера Виктора Орбана в РФ и Китай, а созвать его в Брюсселе. Венгерский министр отметил, что такое поведение является «детсадовским», передает РИА «Новости».
По его словам, «были те, кто думал, что осуществит страшную месть, и предложил провести совет глав МИД на Украине», а для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. «Я заявил, что независимо от того, что Венгрия является одним из кандидатов... мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС», – уточнил он. Сийярто добавил, что для Венгрии «не имеет большого значения», состоится ли в Будапеште совет глав МИД.
Ранее Сийярто заявил, что решение стран Прибалтики, а также Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч стран Евросоюза показывает возможный «дурной вкус» этих государств.
Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию, а также понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.