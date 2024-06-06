Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Пескова спросили, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом
Песков не стал уточнять, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом
Заявление президента Владимира Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно же, нет», – ответил Песков на вопрос о том, может ли он уточнить возможных получателей российского оружия, передает ТАСС.
Представитель Кремля заверил, что Россия не оставит без гарантированных последствий поставки странами Запада оружия для ударов по ее территории.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.