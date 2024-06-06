Пескова спросили, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

Песков не стал уточнять, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

Tекст: Ольга Никитина

«Конечно же, нет», – ответил Песков на вопрос о том, может ли он уточнить возможных получателей российского оружия, передает ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что Россия не оставит без гарантированных последствий поставки странами Запада оружия для ударов по ее территории.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.