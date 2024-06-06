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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    6 комментариев
    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня

    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    6 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины

    Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи

    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины
    @ Анна Горбань/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента РФ, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.

    «Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.

    Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.

    В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.


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    5 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Николаевской области в начале июня уничтожили грузовик, на котором везли ракеты, переданные Западом для украинской армии, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    Грузовик с ракетами уничтожили у поселка Красное Поле под Николаевом, попадание в транспорт сопровождалось сильным взрывом, сказал Лебедев ТАСС.

    На этом грузовом автомобиле перевозили «шесть длинных ракет», пояснил он.

    Ранее в среду Лебедев сообщал, что ВСУ задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar.

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    5 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родственники погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги из-за незаконного изъятия органов у военнослужащих, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Медицинская экспертиза, проведения которой добились родные погибших украинских солдат, показала, что им было проведено прижизненное изъятие органов без согласия, написал Царев в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее правоохранительные структуры Украины заявили о разоблачении группы из 11 человек, занимавшейся извлечением и вывозом человеческих органов из страны. Среди «черных трансплантологов» оказались бывший министр здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда украинских частных клиник. Органы, как пишут местные СМИ, извлекались у людей, которые были еще живы, но находились в беспомощном состоянии.

    «Можно сколько угодно говорить про «российские фейки», но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов», – считает Царев.


    Он напомнил, что закон о трансплантации в Киеве приняли еще в декабре 2021 года, теперь письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на «изъятие анатомических материалов» не требует нотариального заверения. В результате число жертв «черных трансплантологов» на Украине уже исчисляется тысячами.

    «Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно», – подчеркнул Царев.

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

    Коментарии (45)
    5 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

    Политолог Рар: Отказ США отправлять инструкторов на Украину вызовет раскол среди европейцев

    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    @ Zsolt Czegledi/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В Белом доме опасаются, что отправка западных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Москвой и вряд ли даст сделать это европейским союзникам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Белый дом исключил отправку американских инструкторов на Украину.

    «Полагаю, что отказ США отправлять своих инструкторов на Украину может привести к расколу среди союзников Вашингтона. Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В отличие от европейцев, американцы, видимо, правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. В Белом доме хорошо понимают, что гибель солдат западных стран может поднять вопрос о применении пятой статьи Устава НАТО. Государствам ЕС нечем будет ответить Москве, поэтому они понадеются на помощь Штатов. Это означает, что Вашингтону придется наносить удары по России, что неминуемо приведет к ответной атаке по США», – отмечает собеседник.

    «Американцы не собираются напрямую воевать с ядерной державой. Кроме того, Вашингтон вряд ли позволит своим европейским союзникам затащить Штаты в третью мировую войну. Для ЕС наступает тяжелый час. Страны континента должны понять, что в случае начала войны между Западом и Россией они, а не США, будут нести основную тяжесть конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не отправят своих солдат или инструкторов на Украину. Однако чиновник высказал мнение, что поставки оружия Штатов позволили изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте для ВСУ. Более того, в Вашингтоне надеются, что в перспективе офис Зеленского может начать новое наступление.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Согласно данным издания, заявление по этому поводу ожидается во время празднования 80-летия высадки в Нормандии, которое пройдет 6 и 7 июня.

    Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Кроме того, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова отправить на Украину своих военных инструкторов, которые работали там до начала конфликта, в рамках коалиции под руководством Франции.

    Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл также говорил о том, что страна может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач. По его словам, это позволит разгрузить ВСУ и поможет им сосредоточиться на боевых действиях на передовой.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что разрешение на использование поставленного оружия против территории России, данное ВСУ западными государствами, а также отправка иностранных инструкторов на Украину сигнализируют об очередном витке эскалации.

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    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фамильное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.

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    5 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    «Пусть боятся»: Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин прокомментировал карикатуры на себя в западных СМИ, часто изображающих его в негативном свете.

    «Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

    Форум проходит с 5 по 8 июня. В этом году в нем принимают участие представители более чем 100 стран мира, в том числе стран, которые Россия относит к недружественным.

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    6 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога

    Япония негативно отреагировала на слова Путина об условиях возобновления диалога

    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Японии сочли «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента Владимира Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным только после смены Токио позиции по Украине, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По его словам, Россия якобы пытается переложить ответственность на Японию, передает ТАСС.

    Также Хаяси подверг критике действия России на Украине и снова повторил, что позиция японского правительства по «решению проблемы северных территорий (Курильских островов) и заключению мирного договора остается неизменной».

    Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине.

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    5 июня 2024, 23:31 • Новости дня
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Утверждения Запада о готовности России напасть на страны НАТО являются чушью, «бредом собачьим», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете? Бред собачий!» – возмутился российский лидер, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций, и призвал Запад не формировать образ врага из России, поскольку это вредит прежде всего им самим.

    «Не надо ничего придумывать… Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим», – добавил Путин.

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    5 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ

    Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Ольга Никитина

    61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика, задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    Мужчина сам вышел на связь с СБУ в интернете и предложил свои услуги.

    «В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», – признался задержанный, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По заданию СБУ он собрал информацию об аэропортах, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

    Ранее житель Крыма, вступивший в сговор с СБУ и пытавшийся помешать СВО, был приговорен к шести годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на год, а также штрафу в 500 тыс. рублей.

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    5 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией

    Украина предупредила о закрытии границы, если Молдавию возглавят пророссийские партии

    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Украины Марко Шевченко заявил, что не исключено закрытие границы с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером.

    «Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем», – передает РИА «Новости» слова Шевченко, сказанные в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.

    На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины, они не работают с 2022 года.

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    5 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
    Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не интересует Украина, их волнует только собственное величие и лидерство, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Петербурге.

    «Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США стремятся помешать успехам России, так как опасаются, что их лидерству будет нанесен ущерб. «В этом весь смысл того, что делают США», – резюмировал он.

    Ранее Путин заявил об уничтожении политической системы в США.

    Коментарии (13)
    5 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Джо Байден или Дональд Трамп, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Российский лидер, отвечая на вопрос, кого бы больше предпочла Москва в качестве президента США, назвал Байдена «политиком старой школы», а также предсказуемым, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что в целом России все равно, победит ли Байден или Трамп, поскольку американский курс не изменится.

    Ранее Путин заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.

    Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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