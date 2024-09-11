Песков выразил уверенность в разрешении Киеву бить по России западными ракетами

Tекст: Елизавета Шишкова

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения прессы о дискуссиях на тему ударов по России между США и Великобританией. «Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности», – сказал Песков, передает ТАСС.



Сейчас, по его словам, в СМИ ведется кампания по формализации решения, которое уже принято.

Россия соответствующе ответит, если Запад действительно разрешит Киеву бить дальнобойным оружием по российской территории. При этом СВО является единственным безальтернативным ответом на подобные действия.

Ранее газета Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может разрешить Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.