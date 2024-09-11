Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Песков выразил уверенность в разрешении Киеву бить по России западными ракетами
Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения прессы о дискуссиях на тему ударов по России между США и Великобританией. «Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности», – сказал Песков, передает ТАСС.
Сейчас, по его словам, в СМИ ведется кампания по формализации решения, которое уже принято.
Россия соответствующе ответит, если Запад действительно разрешит Киеву бить дальнобойным оружием по российской территории. При этом СВО является единственным безальтернативным ответом на подобные действия.
Ранее газета Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может разрешить Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.