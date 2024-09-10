Адмирал Валуев: Подготовка к учениям «Океан-2024» проводилась скрытно и в сжатые сроки

Адмирал Валуев: Учения «Океан-2024» демонстрируют силу и мощь России как морской державы

Tекст: Андрей Резчиков

«Похожее учение – «Океан-70» – проводилось во времена главкома ВМФ Сергея Горшкова. Тогда были задействованы силы всех четырех флотов. Учения предполагали отражение нападения и применение морской триады ядерных сил. И вот сейчас все флоты выполнят свои планы по боевому предназначению, пройдет проверка состояния всех сил и их готовность к отражению агрессии», – считает адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтийским флотом.

По его словам, учением «Океан-2024» Россия посылает Вашингтону четкий и прямой сигнал о том, что «все попытки эскалации на наших рубежах получат ответ». Адмирал обратил внимание и на то, что Владимир Путин лично руководит крупнейшими за 30 лет учениями.

«Президент считает своим долгом обеспечение безопасности страны и развитие Вооруженных сил России. Наша история знает случаи, когда Верховный главнокомандующий был членом военного совета ВМФ, то есть он знает тактику и подготовку военного флота не понаслышке», – сказал Валуев.

Кроме того, учения «Океан-2024» лишний раз продемонстрируют силу и мощь России как морской державы, подчеркивает спикер. «Подготовка к учениям проводилась скрытно и в сжатые сроки. Честь и хвала за это новому главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Александру Моисееву», – добавил собеседник.

По словам адмирала, проведение масштабных учений также означает, что «Россия будет калибровать ответные меры и свои союзнические действия в соответствии с логикой поддержания стратегического баланса». «И если кому-то еще непонятна роль и значение Вооруженных сил России, то на примере ВМФ западные аналитики должны понять и пересмотреть свои агрессивные планы и замыслы», – считает Валуев.

«Как Верховный главнокомандующий, Владимир Путин отвечает за состояние и за организацию обороны государства, поэтому стратегические учения, в которых задействованы корабли и подводные силы нашего флота, носят комплексный и системный характер. Замысел учений и основные эпизоды взаимодействия с дружественными нам флотами – все это было заранее согласовано и утверждено президентом», – отметил Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Нам необходима постоянная боевая готовность и реагирование на разные сценарии. В нынешней военно-политической и международной обстановке все решает реальный военный потенциал, повседневная боеготовность и политическая воля для использования этого потенциала», – продолжил собеседник.

«Кроме того, стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» – это проверка, максимально приближенная к боевой реальной ситуации. Это в том числе поиск «узких мест», которые необходимо выявить и решить», – считает Коротченко.

Во вторник президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в старте активной фазы стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024», в которых принимают участие корабли и самолеты армии Китая. «За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – сказал Путин.

Цель учения, добавил президент, «детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-Морского Флота и ВКС, определить слаженность их действий». «Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», – заявил глава государства.

«Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал президент.



Учения проводятся с 10 по 16 сентября под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева. Маневры проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего в них задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, 125 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 90 тысяч личного состава.