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29 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Почему Запад бессилен отсечь российские нефтяные доходы

Запад хочет диктовать России, по какой цене продавать нефть Виталий Тимкив/РИА Новости
«Большая семерка» полагает, что сможет диктовать России, по какой цене ей продавать нефть на мировом рынке. В этом суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов. Почему осуществить это в реальности практически невозможно? Подробности...
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У Эрдогана выкупили расширение НАТО на север

С одной стороны, в качестве отступных Анкара получила всё. И в то же время – значительно меньше, чем просила REUTERS
Турция сенсационно сняла все свои претензии к Финляндии и Швеции и пообещала не блокировать их присоединение к НАТО, которое теперь оперативно оформят на саммите в первых числах июля. Формально уступить пришлось финнам и шведам, которые уже было потеряли надежду на быстрое вступление в альянс. Но разница между замахом и реальностью не в пользу Турции.  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Британия хочет занять место США в роли главного врага России

Джонсон пытается сделать Британию основным врагом России, потеснив даже Штаты Matthias Schrader/AP/ТАСС
Ни дня не проходит без того, чтобы правительство Великобритании не выступило с очередной антироссийской инициативой или не высказалась бы о войне с РФ до полной победы над ней как минимум на территории Украины. Означает ли это, что в лице Британии мы теперь имеем врага даже более опасного, чем Соединенные Штаты?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Европа забывает и предает всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану. Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их. И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть. Подробности...
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Новороссия исправляет историческое недоразумение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
На землях Новороссии сходились интересы империй. Политические игры привели этот знаковый для истории русской экспансии регион в состав другой страны. И сегодня у нас есть возможность разобраться с этим историческим недоразумением. Подробности...
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Как прекратить обстрелы Донецка

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    У Эрдогана выкупили расширение НАТО на север

    С одной стороны, в качестве отступных Анкара получила всё. И в то же время – значительно меньше, чем просила
    		   29 июня 2022, 13:20
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Турция сенсационно сняла все свои претензии к Финляндии и Швеции и пообещала не блокировать их присоединение к НАТО, которое теперь оперативно оформят на саммите в первых числах июля. Формально уступить пришлось финнам и шведам, которые уже было потеряли надежду на быстрое вступление в альянс. Но разница между замахом и реальностью не в пользу Турции.

    Столь быстрый отказ Анкары от того, чтобы препятствовать расширению НАТО на север, оказался для экспертного сообщества полной неожиданностью. Представлялось, что выяснение отношений турок с финнами и шведами затянется – и саммит альянса в испанском Мадриде окажется в этом смысле пустым. 

    Власти обеих северных стран и брюссельские чиновники с этим, казалось, уже смирились – и подтверждали свое смирение прессе. Несколько раундов переговоров с послами из Анкары завершились безрезультатно. Но главное, что подкрепляло уверенность наблюдателей в надежности турецкого заслона на пути Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс – та риторика, которую использовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы не можем сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Тогда НАТО не будет организацией по обеспечению безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Турция не может поверить заявлениям этих стран, что они не будут поддерживать террористические организации. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются!» – заявлял он, к примеру, в начале мая.

    А вот еще крепче, с элементами личной клятвы:

    «Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» вступлению в НАТО странам, поддерживающим терроризм».

    С тех пор прошло меньше месяца. Отказываться от роли главы Турецкой Республики Эрдоган не собирается, ровно наоборот – уже успел объявить о выставлении своей кандидатуры на президентских выборах следующего года (к моменту их проведения исполнится уже двадцать лет с того дня, как он взял власть в стране в свои руки). И в то же самое время в Мадриде, прямо накануне саммита, Анкара вдруг заключает «мировую» с Хельсинки и Стокгольмом. 

    Что характерно, подписывают эту «мировую» в присутствии самого Эрдогана. Как будто совсем другого политика – не того, который может единолично бросить вызов всему западному миру. Этот если что и бросает, то только слова на ветер.

    Однако это тот же самый Эрдоган. И те, кто хорошо его знают, вряд ли найдут в сложившейся ситуации что-нибудь удивительное.

     Турецкий лидер вряд ли бы мог считаться националистом и удерживать власть столь долго, если бы не чувствовал турецкий национальный характер. Это означает одновременно отдавать дань прошлому турка-воина и учитывать интересы современника – турка-торговца.

    Сам Эрдоган предпочитает ощущать себя воином – последним генералом Османской империи, так что речи держит соответствующие. Любит превосходные степени, категоричные формулировки, публичные клятвы, громкие обещания. Типа – «я никогда не допущу» и так далее.

    Но как торговец он более убедителен. И его «я никогда не допущу» всегда было сродни выкрику на Стамбульском базаре «моя последняя цена пять тысяч лир» от того же самого человека, который тридцать секунд спустя догонит вас в толпе и скинет еще тысячу.

    Этот Эрдоган нагло и неоднократно вторгался то в Ирак, то в Сирию, ведомый наполеоновскими планами по расширению зоны влияния и всякий раз обещая «поставить точку», «разрубить гордиев узел», «окончательно решить вопрос». И тот же самый Эрдоган в плане реального контроля за чужой территорией в итоге довольствовался гораздо меньшим, чем предполагали получить его сторонники внутри Турции.

    От этого Эрдогана из года в год ждут того, что он инкорпорирует оккупированный Северный Кипр в состав Турции. Но этот же Эрдоган год от года обманывает ожидания турбопатриотов, зажаривая очередного чижика под все те же речи с превосходными степенями и категоричными оценками.

    Эрдоган всегда требует многого, задирая непомерную цену. Но с Эрдоганом можно договориться – и он будет готов довольствоваться малым, будь то «принципиальный вопрос» Карабаха, «принципиальный вопрос» Сирии или «принципиальный вопрос» членства шведов в НАТО, если результат оставляет ему возможность выставить победителем себя.

    Нет ничего удивительного в том, что он, решив напомнить о «турецкой воле», положил бревно на пути Северной Европы в альянс к шоку всего англосаксонского мира. Но в том, что он ликвидировал препятствие сразу же, когда противная сторона согласилась на сделку, тоже ничего удивительного нет. Султан слово дал, султан обратно взял – на то он и султан.

    Турецкие СМИ сейчас подают эту сделку как огромную внешнеполитическую победу государства, но спрос с них небольшой: если начальство сказало – праздновать, будут праздновать, никуда не денутся.

    Однако стоит признать, на бумаге финны и шведы удовлетворили все пожелания Эрдогана, хотя опросы общественного мнения в этих странах фиксировали не только желание вступить в НАТО, но и нежелание идти на какие-либо уступки туркам.

    В частности, Хельсинки и Стокгольм отрекаются от всех курдских партий и движений, которые Турция называет террористическими. Но вряд ли кто-то всерьез считал, что жители благополучного Европейского севера на самом деле поддерживали терроризм, в чем их совсем недавно обвинял Эрдоган.

    Турецкая претензия базировалась прежде всего на том, что в обеих странах немало политиков курдского происхождения, в том числе депутатов. Представляется, что с этими политиками ничего плохого не случится и депутатства их не лишат, строго говоря, вообще не очень понятно, в чем на практике заключается та «уступка», на которую пришлось пойти скандинавам. Своих граждан в Анкару они в любом случае не выдадут, а от осуждения международного терроризма с них не убудет.

    Скорее всего, гораздо важнее для Эрдогана другой, вроде бы второстепенный пункт совместного заявления, который констатирует отсутствие ограничений на торговлю оружием между всеми подписантами. Финляндия тут – сбоку припека, а вот шведы обладают вполне себе выдающимся ВПК, в продукции которого может быть заинтересована Анкара с ее весьма многочисленной, нескладно воюющей и перманентно перевооружаемой армией.

    Нынешние ключевые производители оружия внутри НАТО удовлетворять многие турецкие запросы отказываются. Не желают поощрять ни интервенцию в страны Ближнего Востока, ни активность турецких военных вокруг Кипра, ни постоянный вооруженный «троллинг» греков.

    А главное – Эрдоган давно успел испортить со всеми отношения. С Германией как со страной – из-за ее попыток снизить влияние Анкары на немецкую умму. С президентом Франции Эммануэлем Макроном лично – из-за журнала Charlie Ebdo и конкуренции в Северной Африке. С американской военщиной – из-за решения купить у России С-400, после которого Пентагон отрезал Анкаре доступ к ряду своих «вундервафель».

    В таких условиях шведский опыт вполне себе ценен, но замах-то был совсем другим – на гораздо большее. Как минимум на отмену оружейного эмбарго со стороны США, об участии которых в сделке с северянами ничего не известно.

    То есть Эрдоган опять довольствовался малым. Но это подается как большой внешнеполитический успех. А в то, что это именно успех, верят. Тем более, что результатом и впрямь должны быть удовлетворены все причастные – и шведы, и финны, и американцы, и турки, вдруг получившие от расширения НАТО на север прежде не подразумевавшийся бонус.

    России в числе выгодополучателей нет. Перспектива удвоения общей границы со странами НАТО и милитаризации Балтики, вроде бы отложенная из-за «решимости» турецкого султана, вновь стала краткосрочной. Но это повод для отдельного разговора

    Бунт хорватов, у которых также нашлись претензии к шведам и финнам, теперь наверняка будет оперативно подавлен англосаксами и немцами без удовлетворения этих самых претензий (конкретно они касаются Боснии и хорватского самоуправления там; вместо того, чтобы его расширять до состояния «как у сербов», Запад решил ограничить самоуправление сербов – чтоб никому обидно не было).

    А Эрдоган – этот неистовый пантюркист, как бы восстанавливающий Османскую империю и бросающий вызов сильнейшим мира сего, останется Эрдоганом. Тем самым человеком, который клялся уничтожить режим Башара Асада, а потом вдруг смирился – и делил с Россией и Ираном сферы ответственности в Сирии, не забывая при этом поднимать вопрос о допуске турецких помидоров на российский рынок. 
     
     
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