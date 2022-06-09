Эрдоган объявил о планах выдвинуться на новый президентский срок

Эксперты объяснили недовольство Эрдогана базами США в Греции

«Военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит. Но Эрдоган неспроста видит угрозу от военных объектов США в Греции», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Семенов. Ранее президент Эрдоган засомневался, что развернутые в Греции американские военные базы направлены против России.

«Отношения Турции и Греции всегда были сложными со множеством взлетов и падений. И зачастую такие споры действительно перерастают в нечто такое, что многие эксперты называют приближением эскалации», – сказал политолог, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По словам собеседника, сейчас произошел очередной виток недовольства со стороны Анкары. «Нынешнее заявление Эрдогана явно свидетельствует о том, что Турция серьезно обеспокоена теми действиями, которые могут быть направлены в отношении нее со стороны ряда стран ЕС и НАТО. Не стоит забывать, что это происходит на фоне отказа Турции одобрить вхождение Швеции и Финляндии в НАТО», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что «греко-турецкие отношения – своего рода лакмусовая бумажка общего фона отношений Турции с союзниками по альянсу». «Неудивительно, что Эрдоган видит в американских базах угрозу. Они действительно могут быть направлены не только и не столько против России, сколько против Турции», – рассуждает Семенов.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Станислав Ткаченко. По его словам, конфликт между членами НАТО пока невозможен. «В их уставе написано, что страны не могут переходить к такому серьезному противостоянию. Хотя, если уйти вглубь истории альянса, то и там можно встретить и крупные скандалы, и боестолкновения», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«С первого дня членства Турции в НАТО эта страна чувствовала себя чужой в альянсе. На то есть свои причины: она расположена в отдаленном от Атлантики регионе, довольно большая по размерам и располагает крупнейшей армией в Европе после России. Турция уверена в том, что ее место в рамках НАТО принижено», – подчеркнул собеседник.

Эксперт также указал на то, что политика турецкого президента в последнее время нацелена на «сокращение контактов с НАТО и США». «Эрдоган стремительно движется прочь из альянса в сторону создания своего собственного центра силы на Ближнем Востоке. Он искренне верит в многополярность системы международных отношений. Именно поэтому Эрдоган сокращает связи с Вашингтоном и Брюсселем. Хотя для альянса практически невозможно потерять Анкару как союзника, понятно, что ни на военные ресурсы Турции, ни на поддержку в противостоянии с Россией они рассчитывать не могут», – заключил Ткаченко.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался верить заявлениям о том, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.

«На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся», – цитирует Эрдогана агентство ТАСС.

Он также отметил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сначала предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран, а спустя две недели выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой.

Напомним, Турция и Греция, входящие в НАТО, неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов в Эгейском море, границы территориальных вод, воздушного пространства и проблематики Кипра.

В мае премьер-министр Греции заявил, что будет ставить вопрос о нарушении турецкой авиацией воздушного пространства своей страны до тех пор, пока Турция не прекратит это делать. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на следующий день обвинил Грецию в нарушении международных обязательств, касающихся демилитаризации островов в Эгейском море, пригрозив ответными мерами.

Позже Эрдоган объявил о разрыве связей с Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. Это вызвало громкие споры внутри НАТО.

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