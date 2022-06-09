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9 июня, четверг | Последнее обновление — 16:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган объявил о планах выдвинуться на новый президентский срок
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Эрдоган объявил о планах выдвинуться на новый президентский срок
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Действующий глава турецкого государства Тайип Эрдоган объявил, что намерен выдвигаться в качестве кандидата в президенты на новый срок.
«Я – кандидат «Альянса народа», выборы будут в июне следующего года. Бай Кемаль (глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу), обнародуй свое имя. Давай», – сказал Эрдоган в ходе выступления в Измире, передает РИА «Новости».
Следующие выборы президента в Турции планируется провести в 2023 году.
Напомним, правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах.
В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения (ПНД). Между тем оппозиционные партии пока что не назвали своих кандидатов. Кроме того, блок шести оппозиционных партий настаивает на проведении досрочных выборов.
Эрдоган одержал победу на выборах президента 10 августа 2014 года, а в 2018 году был вновь избран главой государства на досрочных выборах.
Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию
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Над Белградом издеваются те, кто «ничего не может сделать России», пусть попробуют помешать главе МИД России Сергею Лаврову посетить Турцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич «не удивлен тем, что визит» Лаврова в Сербию «отложен». «Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего – в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.
Глава государства заявил, что «такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел». По его словам, накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ, чтобы представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. При этом Вучич собирался «спросить Лаврова» о поставках противопожарного вертолета Ка-32, так как «будет горячее лето».
«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – заявил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли
свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил
президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия также готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер, сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
Турецкий министр же отметил, что Анкара готова организовать встречу лидеров России и Украины.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Чавушоглу он рассказал ему о ходе спецоперации на Украине.
«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», – пояснил глава МИД.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
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В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для Лаврова
Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, выразило мнение турецкое издание dikGazete.
Как считают авторы статьи, власти трех южнославянских республик своими антироссийскими шагами нагнетают в регионе обстановку, в результате конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. При этом обозреватели призывают руководства южнославянских республик понять, что они служат инструментом США для провокаций против России, передает РИА «Новости».
«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», – говорится в публикации. Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, напомнила строчку из песни Александра Градского «Как молоды мы были». Она также обвинила «младонатовцев» в попытке показать «солидарность» Европы «топорно-пещерным методом».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии, что визит Лаврова в Белград откладывается.
СМИ: Россия не одобрила операцию ВС Турции на севере Сирии
Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.
«Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка. Стало известно, что Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Издание уточняет, что ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, цель – очистить два района от боевиков и «вернуть в дома 500 тыс. человек».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны».
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Турция поставила 10 условий Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО
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Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, сообщила газета Yeni Safak.
«Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и их филиалами. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Было подчеркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Было предложено не разрешать деятельность FETO, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ», – передает РИА «Новости» информацию издания.
Кроме того, Турция потребовала заморозить активы и закрыть ассоциации, связанные с терроризмом.
«Особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК, запрещено позволять проводить демонстрации. Две страны (Швецию и Финляндию) попросили поделиться разведданными с Турцией. Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Турции. Было также заявлено, что если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства», – подчеркивается в сообщении газеты.
В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
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Эксперты объяснили недовольство Эрдогана базами США в Греции
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«Военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит. Но Эрдоган неспроста видит угрозу от военных объектов США в Греции», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Семенов. Ранее президент Эрдоган засомневался, что развернутые в Греции американские военные базы направлены против России.
«Отношения Турции и Греции всегда были сложными со множеством взлетов и падений. И зачастую такие споры действительно перерастают в нечто такое, что многие эксперты называют приближением эскалации», – сказал политолог, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
По словам собеседника, сейчас произошел очередной виток недовольства со стороны Анкары. «Нынешнее заявление Эрдогана явно свидетельствует о том, что Турция серьезно обеспокоена теми действиями, которые могут быть направлены в отношении нее со стороны ряда стран ЕС и НАТО. Не стоит забывать, что это происходит на фоне отказа Турции одобрить вхождение Швеции и Финляндии в НАТО», – пояснил эксперт.
Он также отметил, что «греко-турецкие отношения – своего рода лакмусовая бумажка общего фона отношений Турции с союзниками по альянсу». «Неудивительно, что Эрдоган видит в американских базах угрозу. Они действительно могут быть направлены не только и не столько против России, сколько против Турции», – рассуждает Семенов.
Схожей точки зрения придерживается и политолог Станислав Ткаченко. По его словам, конфликт между членами НАТО пока невозможен. «В их уставе написано, что страны не могут переходить к такому серьезному противостоянию. Хотя, если уйти вглубь истории альянса, то и там можно встретить и крупные скандалы, и боестолкновения», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«С первого дня членства Турции в НАТО эта страна чувствовала себя чужой в альянсе. На то есть свои причины: она расположена в отдаленном от Атлантики регионе, довольно большая по размерам и располагает крупнейшей армией в Европе после России. Турция уверена в том, что ее место в рамках НАТО принижено», – подчеркнул собеседник.
Эксперт также указал на то, что политика турецкого президента в последнее время нацелена на «сокращение контактов с НАТО и США». «Эрдоган стремительно движется прочь из альянса в сторону создания своего собственного центра силы на Ближнем Востоке. Он искренне верит в многополярность системы международных отношений. Именно поэтому Эрдоган сокращает связи с Вашингтоном и Брюсселем. Хотя для альянса практически невозможно потерять Анкару как союзника, понятно, что ни на военные ресурсы Турции, ни на поддержку в противостоянии с Россией они рассчитывать не могут», – заключил Ткаченко.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался верить заявлениям о том, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентов Венесуэлы Николасом Мадуро.
«На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся», – цитирует Эрдогана агентство ТАСС.
Он также отметил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сначала предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран, а спустя две недели выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой.
Напомним, Турция и Греция, входящие в НАТО, неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов в Эгейском море, границы территориальных вод, воздушного пространства и проблематики Кипра.
В мае премьер-министр Греции заявил, что будет ставить вопрос о нарушении турецкой авиацией воздушного пространства своей страны до тех пор, пока Турция не прекратит это делать. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на следующий день обвинил Грецию в нарушении международных обязательств, касающихся демилитаризации островов в Эгейском море, пригрозив ответными мерами.
Позже Эрдоган объявил о разрыве связей с Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. Это вызвало громкие споры внутри НАТО.
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Турция предложила внести вклад в прекращение огня на Украине
Турецкая сторона готова внести вклад в мир на Украине, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в турецком военном ведомстве.
«Министр Акар подчеркнул важность срочного объявления прекращения огня в Украине в целях предотвращения дальнейших человеческих жертв, восстановления мира и стабильности в регионе и улучшения ухудшающейся гуманитарной ситуации», – цитирует сообщение турецкого министерства РИА «Новости».
Также министры обсудили меры для безопасной перевозки зерна, подсолнуха и другой сельскохозяйственной продукции.
«Еще раз было высказано, что Турция, которая пытается оказывать всевозможную поддержку в виде гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор», – добавили в минобороны Турции.
Акар также заявил, что Турция в ходе спецоперации в Сирии даст «необходимый ответ на усиление действий, направленных на подрыв стабильности в регионе, и что присутствие террористов в регионе недопустимо».
«Было отмечено, что прежние договоренности по этому вопросу должны соблюдаться», – заключили в турецком ведомстве.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция выступила на стороне России во время попыток обвинить Москву в организации «массового голода» из-за «блокады украинского зерна».
Лавров оценил процесс перехода России и Турции к расчету в нацвалютах
Процесс перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов. Этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем использование в Турции российской платежной карты «Мир», что, безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться», – передает ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Напомним, в начале июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что это может быть связано с ожидаемым падением турпотока из России в Турцию на 25-30% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90-100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160-210 тыс. рублей на двоих.
МИД анонсировал интенсивные переговоры Лаврова и Чавушоглу
Переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу предстоят очень интенсивные в среду в Анкаре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
В Турции намерены способствовать безопасному вывозу зерна с Украины
Анкара готова выполнить свои обязательства в рамках обеспечения безопасности вывоза зерна из портов Украины, заявили в турецком военном ведомстве по итогам прошедших телефонных переговоров министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны России Сергея Шойгу.
«В связи с продовольственным кризисом было уделено внимание мерам, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции. Турция стремится оказать поддержку в сфере гуманитарной помощи и еще раз выразила готовность выполнять свою часть [обязательств] для достижения мира в регионе», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Шойгу заявил, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные, отступая из Мариуполя, подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах порта.
Лавров заявил о переговорах военных России и Турции по вывозу украинского зерна
Российские и турецкие военные ведут обсуждение по вопросу разминирования украинских портов, что позволит вывозить оттуда зерно, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Российская сторона готова сотрудничать с турецкой по этой теме, сказал министр, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что страны Запада пытаются сохранить «зерновой вопрос» в качестве «раздражителя».
«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», – приводит слова турецкого министра ТАСС.
«Мы напомнили сегодня, что уже больше месяца, если не два месяца, наш Черноморский военно-морской флот объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до, по сути дела, пролива Босфор, которые могут использоваться всеми судами, которые желают выйти оттуда и направиться в порты постоянной приписки, порты разгрузки. До недавнего времени украинские власти, включая президента [Владимира] Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс», – напомнил Лавров.
Он отметил, что в случае, если украинская сторона все же готова обеспечить проход, то есть надежда на решение проблемы. «Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», – сказал он.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
Чавушоглу отметил, что Анкара считает реалистичной идею по создании коридора для вывоза зерна из Украины.
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В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу
В столице Турции стартовали переговоры российского и турецкого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
Основной темой беседы станет вывоз зерна с Украины, перспективы возобновления переговоров России и Украины, а также планы Турции провести новую военную операцию на севере Сирии, передает ТАСС.
Переговоры проходят на территории президентского дворца в закрытом для прессы режиме, по их итогам ожидается совместная пресс-конференция.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоят очень интенсивные переговоры.
Финское ТВ отвергло требование Эрдогана «не брать интервью у террористов»
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Финляндию и Швецию вмешаться в деятельность «государственного телевидения», чтобы Турция могла одобрить членство этих стран в НАТО, сообщили финские СМИ.
«Турция не может принять членство Швеции в НАТО, так как ее государственное телевидение берет интервью у лидеров террористов. То же самое относится и к Финляндии», – сообщила YLE со ссылкой на Anadolu слова Эрдогана.
Под «государственным телевидением» Эрдоган, по-видимому, имеет в виду YLE, а также SVT в Швеции.
Главный редактор новостных и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен заявил, что требования турецкой стороны никак не повлияют на работу Yle.
«Типичное иллюзорное заблуждение о том, что мир меняется, если загнать в рамки СМИ и свободу слова», – заметил Йокинен.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
ВС Турции завершили подготовку к новой операции в Сирии
Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкара для начала новой трансграничной операции на севере Сирии, сообщила газета «Сабах».
Турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и по ночам ведут огонь из артиллерии по целям террористов. По данным издания, также уже были определены цели военной операции, которая будет одновременно проводиться и в Телль-Рифате, и в Манбидже, передает ТАСС.
Напомним, в среду газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион.
Эрдоган пообещал Греции «катастрофу» из-за спорных островов в Эгейском море
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Милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что альянсу НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны, основанным на международных соглашениях», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Он добавил, что некоторые греческие политики «с невиданным безрассудством» пытаются оставаться в повестке дня с помощью слов и действий, «далеких от реальности» и «противоречащих разуму, логике и закону».
«Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет воздерживаться от использования полномочий, предоставленных ей международными соглашениями о вооружении островов, когда это необходимо. Я не шучу, это может закончиться катастрофой», – подчеркнул турецкий лидер.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что милитаризация островов восточной части Эгейского моря Грецией нарушает международные договоры и ставит под вопрос их суверенитет.
Он подчеркнул, что Турция готова обсудить и оспорить суверенитет островов, если Греция «не прекратит нарушения».
Между тем греческие СМИ сообщали, что Афины отвергли новые попытки Анкары увязать греческий суверенитет над островами и прилегающим Эгейским морем с обязательством демилитаризовать острова.
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
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