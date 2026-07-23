Эксперты указали на пути укрепления спортивного суверенитета России

Министр спорта Дегтярев рассказал о возвращении россиян на мировую спортивную арену

Tекст: Олег Исайченко

Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача по возвращению российских спортсменов на мировую арену. «И мы выполняем эту задачу», – рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он также отметил, что «нам важно оставаться частью международного олимпийского и спортивного движения».

«При этом мы не уподобляемся западным «товарищам» с их бойкотами и ограничениями на участие спортсменов и официальных лиц – такие бойкоты, кроме испорченных карьер и репутации, ни к чему не приводят», – подчеркнул Дегтярев.

Он сообщил, что российские спортсмены уже готовятся к Олимпийским играм – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам Дегтярева, программы по каждому виду спорта утверждены, финансирование и календарь готовы.

Председатель ОКР также сообщил о запуске комплексной госпрограммы «Спорт России» и создании Российского спортивного фонда. По его словам, это создает новые возможности для развития спорта, вложений в инфраструктуру и очищения системы соревнований от ненужной бюрократии.

На этом фоне Николай Яременко, директор спортивного вещания холдинга «Москва Медиа», напомнил о том, что членство Олимпийского комитета России в МОК было восстановлено. «Изначально МОК выдвигал обвинения к структуре ОКР, и наше Министерство спорта провело серьезную реорганизацию. Был исключен такой рудимент, как олимпийские советы. Реальной работы они практически не вели, сейчас это приведено в соответствие с олимпийской хартией. Во многом именно такая структурная деятельность ОКР и Минспорта РФ и привела к восстановлению статуса России в МОК», – говорит спикер.

Впрочем, рекомендации МОК «не являются приказом», поэтому России и дальше стоит работать над возвращением страны на международную арену. «Нужно создавать систему, при которой спортсмены могут тренироваться и выступать, не опасаясь временных запретов. Талантливые дети из всех регионов должны иметь доступ к качественному спортивному образованию. Такой подход гарантирует долгосрочную конкурентоспособность независимо от внешнеполитической ситуации», – указал эксперт.

Спорт – это история нашей страны, многогранная конструкция, включающая массовый, детский и любительский спорт, добавила Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы. При этом, по ее словам, спорт как таковой включает в себя не только высокие достижения, но и развитие массового, детского и любительского направлений.

«Таким образом молодежь на всю жизнь обретает силу воли, характер, стержень, здоровье, закалку и дисциплину», – подчеркнула спикер. Она также отметила важность сохранения и приумножения традиций отечественной спортивной школы.

Спортсменка напомнила, что глава государства поставил задачу «вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья». В связи с этим она рассказала о своем проекте – Русском театре на воде, который уже 23 года соединяет спорт и искусство.

«Люди, которые смотрели спектакль, выходили со слезами на глазах, никто не остается равнодушным. Через такую форму мы объединяем любовь к стране и вовлекаем в спорт – и это все тоже вклад в спортивный суверенитет страны», – убеждена спортсменка.

Между тем приходится признать, что спорт является частью политики и в этом контексте особенно важно, чтобы она не подменяла спортивные критерии, указал Константин Листратов, директор Центра общественно-политических проектов.

«Спорт – это одна из немногих сфер, где должна быть прямая связь между усилием и результатом: спортсмен выполнил норматив, прошел отбор – а значит, получил право участвовать. Когда к спортивным требованиям добавляются политические условия, возникает вопрос: насколько справедливы эти международные институты, действительно ли правила одинаковые для всех?» – задался вопросом эксперт.

Однако даже в условиях внешнего давления российская система подготовки спортсменов сохраняет высокий уровень, продолжил спикер. «Спортивный суверенитет не означает самоизоляцию, это способность страны одновременно развивать массовый спорт, готовить национальный резерв, добиваться полноценного возвращения в международные институты, а также проводить собственные, подчеркну, сильные международные соревнования», – пояснил он.

Что немаловажно, для подготовки спортсменов, о которой говорил Листратов, есть все необходимое, заверил представитель Народного фронта, олимпийский чемпион Тарас Хтей. «У них есть все, чтобы развиваться: спортивные площадки, арены, тренеры», – перечислил спортсмен.

«Проделана колоссальная работа по возвращению наших атлетов на международную арену. И это прямо касается патриотизма нашей молодежи. Ведь в спорте, безусловно, патриотизм закладывается с юношеского возраста», – добавил спикер.

В заключение он выразил уверенность в том, что вскоре Россия полностью вернется в элиту мирового спорта. «Мы в очередной раз докажем, что Россия – это спортивная держава. Кроме того, восстановление полноценного участия России в мировых спортивных состязаниях станет сильной мотивацией для дальнейшего увеличения числа людей, которые регулярно занимаются спортом в нашей стране. С флагом и гимном еще больше ребят захотят прославить свою страну спортивными победами», – заключил Хтей.