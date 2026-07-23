Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
Эксперты указали на пути укрепления спортивного суверенитета России
Министр спорта Дегтярев рассказал о возвращении россиян на мировую спортивную арену
Статус российского Олимпийского комитета восстановлен на международной арене, однако спорт остается частью мировой политики. России нужно развивать спортивный суверенитет, чтобы не зависеть от внешних факторов. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России».
Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача по возвращению российских спортсменов на мировую арену. «И мы выполняем эту задачу», – рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он также отметил, что «нам важно оставаться частью международного олимпийского и спортивного движения».
«При этом мы не уподобляемся западным «товарищам» с их бойкотами и ограничениями на участие спортсменов и официальных лиц – такие бойкоты, кроме испорченных карьер и репутации, ни к чему не приводят», – подчеркнул Дегтярев.
Он сообщил, что российские спортсмены уже готовятся к Олимпийским играм – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам Дегтярева, программы по каждому виду спорта утверждены, финансирование и календарь готовы.
Председатель ОКР также сообщил о запуске комплексной госпрограммы «Спорт России» и создании Российского спортивного фонда. По его словам, это создает новые возможности для развития спорта, вложений в инфраструктуру и очищения системы соревнований от ненужной бюрократии.
На этом фоне Николай Яременко, директор спортивного вещания холдинга «Москва Медиа», напомнил о том, что членство Олимпийского комитета России в МОК было восстановлено. «Изначально МОК выдвигал обвинения к структуре ОКР, и наше Министерство спорта провело серьезную реорганизацию. Был исключен такой рудимент, как олимпийские советы. Реальной работы они практически не вели, сейчас это приведено в соответствие с олимпийской хартией. Во многом именно такая структурная деятельность ОКР и Минспорта РФ и привела к восстановлению статуса России в МОК», – говорит спикер.
Впрочем, рекомендации МОК «не являются приказом», поэтому России и дальше стоит работать над возвращением страны на международную арену. «Нужно создавать систему, при которой спортсмены могут тренироваться и выступать, не опасаясь временных запретов. Талантливые дети из всех регионов должны иметь доступ к качественному спортивному образованию. Такой подход гарантирует долгосрочную конкурентоспособность независимо от внешнеполитической ситуации», – указал эксперт.
Спорт – это история нашей страны, многогранная конструкция, включающая массовый, детский и любительский спорт, добавила Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы. При этом, по ее словам, спорт как таковой включает в себя не только высокие достижения, но и развитие массового, детского и любительского направлений.
«Таким образом молодежь на всю жизнь обретает силу воли, характер, стержень, здоровье, закалку и дисциплину», – подчеркнула спикер. Она также отметила важность сохранения и приумножения традиций отечественной спортивной школы.
Спортсменка напомнила, что глава государства поставил задачу «вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья». В связи с этим она рассказала о своем проекте – Русском театре на воде, который уже 23 года соединяет спорт и искусство.
«Люди, которые смотрели спектакль, выходили со слезами на глазах, никто не остается равнодушным. Через такую форму мы объединяем любовь к стране и вовлекаем в спорт – и это все тоже вклад в спортивный суверенитет страны», – убеждена спортсменка.
Между тем приходится признать, что спорт является частью политики и в этом контексте особенно важно, чтобы она не подменяла спортивные критерии, указал Константин Листратов, директор Центра общественно-политических проектов.
«Спорт – это одна из немногих сфер, где должна быть прямая связь между усилием и результатом: спортсмен выполнил норматив, прошел отбор – а значит, получил право участвовать. Когда к спортивным требованиям добавляются политические условия, возникает вопрос: насколько справедливы эти международные институты, действительно ли правила одинаковые для всех?» – задался вопросом эксперт.
Однако даже в условиях внешнего давления российская система подготовки спортсменов сохраняет высокий уровень, продолжил спикер. «Спортивный суверенитет не означает самоизоляцию, это способность страны одновременно развивать массовый спорт, готовить национальный резерв, добиваться полноценного возвращения в международные институты, а также проводить собственные, подчеркну, сильные международные соревнования», – пояснил он.
Что немаловажно, для подготовки спортсменов, о которой говорил Листратов, есть все необходимое, заверил представитель Народного фронта, олимпийский чемпион Тарас Хтей. «У них есть все, чтобы развиваться: спортивные площадки, арены, тренеры», – перечислил спортсмен.
«Проделана колоссальная работа по возвращению наших атлетов на международную арену. И это прямо касается патриотизма нашей молодежи. Ведь в спорте, безусловно, патриотизм закладывается с юношеского возраста», – добавил спикер.
В заключение он выразил уверенность в том, что вскоре Россия полностью вернется в элиту мирового спорта. «Мы в очередной раз докажем, что Россия – это спортивная держава. Кроме того, восстановление полноценного участия России в мировых спортивных состязаниях станет сильной мотивацией для дальнейшего увеличения числа людей, которые регулярно занимаются спортом в нашей стране. С флагом и гимном еще больше ребят захотят прославить свою страну спортивными победами», – заключил Хтей.