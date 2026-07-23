Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, при этом, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил оперштаб Белогородской области.
Украинские войска нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородского округа, сообщил оперштаб Белгородской области.
Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы региона занимаются уточнением информации о возможных последствиях на земле.
21 июля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских военных.
Ранее оперштаб сообщил, что при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.