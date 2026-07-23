Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запугал Ермолаева
Прозоров: Зеленский запугал покушением в Монако спонсора Залужного Ермолаева
Украинский лидер Владимир Зеленский организовал нападение на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, чтобы лишить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного средств на ведение политической кампании, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По словам Прозорова, Зеленский использовал организованное спецслужбами покушение в Монако для давления на бизнесмена Вадима Ермолаева, передает РИА «Новости». Целью акции стал запрет на финансирование избирательной кампании посла в Лондоне Валерия Залужного.
«Зеленский ... одним ударом убил двух зайцев ... Ермолаев является потенциальным «кошельком» Валерия Залужного, то есть тем, кто был готов его финансово поддержать», – заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
По словам экс-офицера, неудачная атака достигла цели. Вскоре после покушения коммерсант начал публично хвалить Зеленского. Это свидетельствует об успешном устранении финансовой опоры политического конкурента.
Взрыв произошел вечером 29 июня, в результате предприниматель получил ранения. Местная прокуратура не стала квалифицировать инцидент как теракт. Газета Figaro назвала случившееся предупреждением со стороны украинской разведки, а сам пострадавший прямо обвинил спецслужбы в нападении.
Ранее Вадим Ермолаев обвинил в организации взрыва в Монако действующих офицеров военной разведки Украины.
Незадолго до покушения Ермолаев рассматривал возможность проведения в Европарламенте слушаний по проблеме украинской коррупции.
Позже подозреваемую в совершении этого теракта украинку нашли убитой под Киевом.